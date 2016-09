Advogado é agredido por PM e seu filho chuta soldado na cabeça

PAULA SPERB PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Em Caxias do Sul, na serra gaúcha, o protesto contra o impeachment de Dilma Rousseff (PT) na noite da última quarta-feira (31) acabou em agressão. Um vídeo mostra um homem apanhando de policiais militares. Na sequência, um rapaz, filho do agredido, chuta a cabeça de um dos policiais, que desmaiou e chegou a ter convulsões.

O vídeo foi divulgado pela Mídia Ninja, grupo de jornalistas independentes, mas é de autoria desconhecida. Ao menos três policiais aparecem na cena. As imagens mostram o advogado Mauro Rogério Silva dos Santos, 51, sendo atingido com cassetete na cabeça, barriga e pernas por um policial, enquanto outro PM o segura. Em outro momento, Santos está no chão e dois policiais o agridem. O registro mostra na sequência um rapaz correndo e chutando a cabeça de um dos policiais, que estava abaixado.

O jovem foi identificado como Vinicius Zabot dos Santos, 21, filho do advogado. "Quem não faria aquilo [ao ver o pai no chão]?", disse o advogado. O advogado contou que costuma buscar o filho na saída da faculdade, por volta das 22h, mas por causa do protesto encontrou o filho um pouco mais tarde.

O protesto já havia acabado quando Santos chegou ao centro da cidade a pedido do filho, que junto com um grupo de jovens, assistia a abordagem policial a uma mulher e a um adolescente, apontados como autores de pichações contra o atual presidente, Michel Temer (PMDB). As pichações chamavam Temer de "golpista". "Peguei minha carteira da OAB e me dirigi aos policias com cautela. 'Sou advogado', eu disse. 'O senhor se retire', um deles falou, já muito perto de mim. Logo um deles me empurrou e não consegui nem falar mais, me deram voz de prisão", disse o advogado. Depois de agredir o PM, Vinícius levou dois tiros da polícia de arma não-letal, na perna e nas costas -as marcas se assemelham a tiros de sal, segundo o advogado.

MOTIVAÇÃO

O filho de Santos, estudante universitário e ex-atleta de canoagem, agora é investigado pela Polícia Civil por tentativa de homicídio. Ele passou a noite na Penitenciária Industrial de Caxias do Sul e obteve liberdade provisória na manhã desta quinta (1º). O policial atingido com o chute na cabeça foi o soldado Cristian Luiz Preto, 32, que desmaiou e chegou a ter convulsões, segundo a Brigada Militar (a PM gaúcha). Preto ficou internado no Hospital Pompeia e recebeu alta no final da manhã. Segundo a corporação, ele sofreu uma concussão.

O motivo que provocou a cena filmada tem versões diferentes. Pela justificativa da polícia, Santos teria interferido na abordagem dos supostos pichadores e atrapalhou o trabalho da polícia. Segundo o delegado Duarte, os policias teriam reagido depois que o advogado deu uma cabeçada em um dos soldados, quebrando seus dentes. De acordo com o delegado, o vídeo divulgado nas redes sociais não mostra a agressão feita pelo advogado. "Se eles acham que eu sou culpado, que divulguem as imagens das câmeras de segurança, então", disse o advogado.

Para Santos, os policiais não entenderam que ele era advogado. "Ou é preto ou é advogado, as duas coisas não." Na opinião do advogado, houve abuso policial. "Na rua falavam baixinho que iam fazer um 'pacotinho', mas não entendi e disseram que tinha muita gente ali. Na delegacia, os policiais militares fizeram o tal 'pacotinho': algemaram com força meus braços nas costas, dobraram minhas pernas para trás por dentro das algemas e um policial sentou em cima."

O advogado conta ainda que os policiais usaram técnicas de sufocamento. "É quase inimaginável que o ser humano faça isso com outro. Na delegacia me diziam: 'Doutor, o senhor vai ter que escrever com os dentes amanhã' por causa da minha mão machucada'", disse.

Segundo o delegado Rodrigo Duarte, o inquérito deve levar até 30 dias para ser concluído. Pai e filho foram autuados em flagrante, o rapaz por tentativa e homicídio e o pai, por lesão corporal grave e desacato. Os policiais envolvidos na cena não receberam punição -a Brigada Militar abriu inquérito policial militar para apurar a conduta dos policiais.

O comandante responsável pelo policiamento em Caxias, coronel Antônio Osmar da Silva, não atendeu a reportagem. Segundo sua assessoria, o assunto é de responsabilidade do 12º Batalhão da cidade, onde trabalham os policiais. Os servidores do 12º Batalhão informaram que o responsável da unidade, o tenente-coronel Ronaldo Buss, não comentaria o caso. Procurado, no 12º Batalhão, o capitão Amilton Turra, que comandou a operação de quarta-feira, não atendeu as ligações.

EM PORTO ALEGRE

Em Porto Alegre, uma manifestação contra Michel Temer percorreu diversas ruas da cidade a partir da Esquina Democrática, ponto tradicional de protestos dos movimentos sociais desde a ditadura militar. Um pequeno grupo atacou a sede do partido de Temer, o PMDB, quebrando janelas e a fachada do prédio, na Avenida João Pessoa. A tropa de choque da Brigada Militar usou bombas de gás lacrimogêneo. Outro protesto, no Parque Moinhos de Vento, conhecido como Parcão, celebrou o impeachment de Dilma vendendo chope "sem inflação". "Dois copos por apenas cinco Temers", dizia o cartaz de divulgação da festa.