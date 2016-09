Doação no cartão

O TSE lidera articulações junto às instituições administradoras de cartão de crédito, ao Banco Central do Brasil e ao Ministério da Fazenda, na tentativa de garantir doações eleitorais no cartão de crédito. A medida está prevista na Resolução do Tribunal nº 23.463/2015, mas vem enfrentando resistência das prestadoras do serviço. Ontem (1º) o presidente da Corte, ministro Gilmar Mendes, comunicou sobre o empenho em assegurar este tipo de transação este ano.

No cartão II

A questão foi levada, inicialmente, à Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral, que imediatamente a encaminhou ao TSE. Na opinião do ministro Gilmar Mendes, o tema assumiu uma “relevância ímpar”.

Lerner na telona

O ex-governador Jaime Lerner não está disputando nada nesta campanha, mas também vai aparecer na tela. Ou melhor, na telona. O documentário “Jaime Lerner - Uma história de Sonhos”, de Carlos Deiró, será lançado quinta (08) pela Pandora Filmes, no Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca, em São Paulo. No dia 14 a obra estreia no Cineplex do Pátio Batel, em Curitiba.

Pedágio urbano

O ex-prefeito Paulo Mac Donald (PDT) inovou em Foz do Iguaçu ao propor um pedágio aos veículos que trafegam no perímetro urbano da cidade. “Foz do Iguaçu tem mais de 120 mil veículos, se cada veículo pagar R$ 20 por mês, vamos ter R$ 2,4 milhões ao mês, R$ 26 milhões ao ano”, disse Mac Donald que apontou o pedágio como solução ao transporte coletivo.

No site da Alep...

... não pode! A Justiça Eleitoral proibiu ontem os deputados Requião Filho (PMDB) e Maria Victória (PP), candidatos a prefeito de Curitiba, de utilizarem o site da Assembleia Legislativa para campanha eleitoral. Na verdade, trata-se de um hotsite dentro da estrutura do site da Alep, que todos os parlamentares têm direito a usar. Na quarta-feira (31 de agosto), a mesma decisão já havia alcançado Ney Leprevost, que é deputado e também candidato pelo PSD.

MS de Alvaro

E o racha tende se agravar na base do agora presidente Michel Temer (PMDB). Ontem s senador Alvaro Dias (PV) entrou com mandado de segurança no STF contra a decisão do Senado que permite a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), embora cassada, ocupar cargos públicos e disputar eleições.

Rota de colisão

As críticas ferrenhas do senador Roberto Requião, presidente do PMDB-PR, ao governo Temer, o colocaram em rota de colisão com o agora presidente nacional do partido, senador Romero Jucá. O estopim é Guarapuava, onde Jucá decidiu apoiar o diretório local, que foi contrário à decisão de Requião.

Mais polêmica

Com dificuldades para superar as resistências da base aliada e outros órgãos em torno da venda de ações da Copel e Sanepar, o governador Beto Richa (PSDB) deve enfrentar nova artilharia contra a notícia de uma suposta privatização do Porto de Paranaguá.