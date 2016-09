Leprevost propõe segurança integrada

O candidato do PSD à prefeitura de Curitiba, deputado estadual Ney Leprevost propôs, em visita à Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná (Adepol), uma política integrada para a segurança pública na Capital.

A ideia, segundo ele, é criar um Centro de Inteligência, com informações e integração das polícias, ampliação do sistema de vigilância com câmeras fixas nos locais de maior incidência de crimes com o apoio de empresas de segurança privada para o planejamento de ações eficientes e, a Guarda Municipal na rua, principalmente nos locais mais violentos da cidade.

“Vamos criar a Unidade de Combate ao Crack para a repressão ao tráfico com a atuação da Guarda Municipal e a prevenção do uso indevido de drogas nos parques, praças e vias públicas da cidade”, disse. Leprevost afirmou que pretende tornar os terminais e ônibus 100% seguros. “Todos os terminais e os ônibus serão espaços livres do crime, com a presença da Guarda Municipal nos terminais e guardas à paisana no transporte coletivo para identificar e prevenir roubos e a ação de molestadores sexuais que aproveitam a superlotação de ônibus para assediar sexualmente”, lembrou.