Greca pretende ampliar leitos

O candidato do PMN à prefeitura de Curitiba, Rafael Greca, anunciou que pretende ampliar o número de leitos e criar uma maternidade para partos de alta complexidade no Hospital do Trabalhador. Em visita ao hospital, ontem, Greca disse que quer que a instituição – que segundo ele hoje é um dos maiores pronto-socorro do Brasil - seja também um local para atender as gestantes com gravidez de risco.

Atualmente, o hospital é gerido por uma parceria entre a Universidade Federal do Paraná (UFPR), governo do Estado e pela prefeitura e seus atendimentos são 100% pelo Sistema Único de Saúde. Em função disto, de acordo com o candidato, a instituição fica sobrecarregada, em especial nos fins de semana, pois absorve todas as demandas de atendimento SUS, acabam sendo recusadas em outros hospitais, por falta de leitos. São mais de 250 mil atendimentos por ano e 1.500 cirurgias por mês.

Para evitar isto, Greca propôs a criação de um grupo gestor, que possa otimizar a distribuição dos pacientes. Também sugeriu que a prefeitura custeie internamentos.