Oposição vai às ruas contra Maduro

Maduro: oposição aumenta pressão sobre governo (foto: Agência Brasil)

Centenas de milhares de pessoas marchavam ontem na capital da Venezuela para exigir a realização de um referendo revogatório do mandato do presidente Nicolás Maduro, que enfrenta um quadro de crescente tensão política e uma grave crise econômica. Diante de uma manifestação de partidários do governo, Maduro assegurou que a marcha dos oposicionistas não superava as 35 mil pessoas e disse que havia sido derrotada “uma intentona golpista”.

Os manifestantes opositores, vestidos com camisas brancas e bandeiras da Venezuela, se reuniram nas vias principais do leste de Caracas. O ato foi convocado pela coalizão opositora que busca pressionar as autoridades a realizar o voto popular.

Manifestantes de diferentes Estados como Amazonas, Monagas, Nueva Esparta, Aragua, Carabobo e Guárico se somaram aos da capital para a chamada “Tomada de Caracas”. Alguns tiveram de abandonar seus veículos e seguir a pé até postos de controle instalados pela polícia.

Uma dona de casa de 40 anos, Isbeida Rodríguez disse que seu grupo passou uma hora em uma fila de um posto de controle da Guarda Nacional e que objetos identificados com a oposição foram escondidos para que eles pudessem passar. “Os jovens estão saindo do país. Não há comida, nem remédios e a insegurança está nos assolando”, disse a mulher, enquanto caminhava para um dos pontos de concentração da capital.

A aliança opositora pressiona pela realização do referendo neste ano, mas o cronograma proposto pelo Conselho Nacional Eleitoral gerou dúvidas de que o voto possa ocorrer antes de 10 de janeiro de 2017. Nessa data Maduro completará mais da metade de seu mandato e nesse caso, se for afastado do poder, a Constituição estabelece que o vice dele deverá concluir o período previsto.