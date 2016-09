Trump defende ensino de patriotismo

Os estudantes norte-americanos devem receber aulas de respeito pela bandeira dos Estados Unidos em um “novo futuro americano” que inclui o aprendizado de “orgulho e patriotismo” nas escolas, bem como no processo imigratório e para os militares, afirmou o candidato republicano à presidência, Donald Trump, na manhã desta quinta-feira. “É hora de criar um novo futuro americano para você, para suas crianças e todas as crianças americanas que ainda nascerão”, afirmou Trump durante evento num centro de convenções em Cincinnati.

Menos de dez horas após realizar um discurso anti-imigração no Arizona, o bilionário destacou as “enormes contribuições dos mexicano-americanos em nosso país”. Ainda assim, ele prometeu interromper o “fluxo de refugiados sírios” e disse que criaria um processo de avaliação de candidatos à imigração ou a refugiados mais rigoroso para manter “terroristas e extremistas” fora do país. “Nós não queremos deixar entrar ninguém que não apoie nossos valores e que não seja capaz de amar nosso povo”, disse Trump.