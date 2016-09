Alckmin defende protestos, mas diz que depredações são inaceitáveis

DÉBORA ÁLVARES E GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, defendeu na noite desta quinta-feira (1°) as manifestações que têm ocorrido na capital paulista, mas afirmou que depredações são intoleráveis. "Manifestações são legítimas. O que não pode é depredação, vandalismo em patrimônio público ou privado. A polícia tem o dever de agir e garantir a ordem . Essa é a orientação para a polícia", disse o governador, após participar da cerimônia de posse da ministra Laurita Vaz na presidência do STJ (Superior Tribunal de Justiça), em Brasília. Na noite de quarta (31), dia em que o Senado confirmou o impeachment de Dilma Rousseff, a capital paulista foi palco de violência nas ruas. Policiais jogaram bombas de gás para dispersar manifestantes contrários ao afastamento definitivo da petista. Sobre a votação no Senado, Alckmin disse que a confirmação do destino de Dilma "melhora o ambiente político". Segundo o governador, o que interessa agora "é retomar a atividade econômica". Seu partido, o PSDB, "dará todo apoio às medidas de interesse do país", afirmou o tucano. "Existe um conjunto de reformas e medidas necessárias".