Ucrânia garante cessar-fogo

O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, afirmou nesta quinta-feira que um novo cessar-fogo no leste do país tem sido respeitado, após meses de confrontos. Poroshenko disse em comunicado divulgado ao meio-dia (hora local) de ontem que as forças oficiais não entraram em choque nas últimas 12 horas. As forças oficiais e as rebeldes concordaram em interromper os confrontos a partir de 1º de setembro, após mais de 9.500 pessoas morrerem por causa da violência na região. A data escolhida é o primeiro dia no calendário escolar da Ucrânia.

A agência de notícias Donetsk, considerada a voz dos rebeldes, concordou com a avaliação sobre a trégua na região. As forças do governo e os rebeldes apoiados pela Rússia concordaram em 2015 em parar com a violência.