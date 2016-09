STF arquiva um dos inquéritos contra Edison Lobão na Lava Jato

GABRIEL MASCARENHAS BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Relator dos processos relacionados à Operação Lava Jato no STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro Teori Zavascki determinou o arquivamento de um dos inquéritos abertos para investigar o senador Edison Lobão (PMDB-MA). Em despacho assinado nesta quarta (31), Teori acolheu o pedido feito pela PGR (Procuradoria-geral da República) e pela Polícia Federal para arquivar a apuração. O parlamentar era suspeito de ter recebido R$ 1 milhão a Lobão, por ordem do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O valor seria proveniente de recursos desviados da Petrobras. Os procuradores, no entanto, não conseguiram comprovar a acusação durante a investigação. Além desse inquérito, Lobão é alvo de outros três. Dois deles instaurados a partir de fatos apurados pela Lava Jato e um terceiro sobre supostos desvios na Eletronuclear. A defesa do senador nega as acusações e diz que nunca houve recebimento de propina.