Itália inicia reconstrução

Uma semana após um violento terremoto atingir cidades no centro da Itália e matar quase 300 pessoas, o governo nomeou uma autoridade para monitorar o processo de reconstrução. Uma reunião do gabinete desta quinta-feira aprovou a proposta do primeiro-ministro Matteo Renzi para nomear Vasco Errani como novo comissário da reconstrução. Errani era presidente da região da Emilia Romagna em 2012, quando dois terremotos danificaram residências e casas em uma das áreas mais produtivas do país. Renzi disse que agora estava selecionando “a mesma equipe” para liderar a reconstrução das cidades devastadas pelo terremoto de Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, as mais atingidas na semana passada. O terremoto de magnitude 6,2 se seguiu a mais de 3 mil tremores secundários.