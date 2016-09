Rihanna e Drake se beijam no palco durante apresentação

Depois de muitas especulações, agora é oficial: Rihanna e Drake estão juntos. Na noite da última quarta-feira, Rihanna participou do show do cantor em Miami, nos Estados Unidos, para cantar Bitch Better Have My Money. Não bastasse esta surpresa, os dois se beijaram e levaram os fãs à loucura. O beijo acontece poucos dias depois de uma declaração de Drake à cantora no VMA 2016, no último domingo, em que ele revelou ser apaixonado por ela. Ninguém sabe desde quando eles estão juntos, mas agora o romance se tornou público. Os cantores já namoraram antes, discretamente, entre 2010 e 2011.

Que Horas Ela Volta? lidera indicações para o "Oscar" brasileiro

Que Horas Ela Volta? lidera as indicações na 15ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, o "Oscar" do cinema nacional. O drama de Anna Muylaert foi indicado em 14 categorias. A cinebiografia Chatô - O Rei do Brasil, de Guilherme Fontes, teve 12 indicações. Ambos concorrem ao prêmio de melhor longa-metragem de ficção com A História de Eternidade, Ausência, Califórnia, Casa Grande, Sangue Azul e Tudo que Aprendemos Juntos. Ao todo 31 produções estão indicadas em 25 categorias.

MELHOR LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO

- A HISTÓRIA DA ETERNIDADE de Camilo Cavalcanti. Produção: Camilo Cavalcanti por Aurora Cinema e Marcello Ludwig por Republica Pureza Filmes

- AUSÊNCIA de Chico Teixeira. Produção: Denise Gomes, Lili Bandeira e Paula Consenza por BossaNovaFilms

- CALIFÓRNIA de Marina Person. Produção: Carmem Maia, Giulia Setembrino, Gustavo Rosa de Moura e Marina Person por Mira Filmes

- CASA GRANDE de Fellipe Gamarano Barbosa. Produção: Iafa Britz por Migdal Filmes e Mauro Pizzo por Guiza Produções

- CHATÔ - O REI DO BRASIL de Guilherme Fontes. Produção: Guilherme Fontes por Guilherme Fontes Filmes

- QUE HORAS ELA VOLTA? de Anna Muylaert. Produção: Caio Gullane, Fabiano Gullane, Debora Ivanov por Gullane e Anna Muylaert por África Filmes

- SANGUE AZUL de Lírio Ferreira. Produção: Beto Brant, Lírio Ferreira e Renato Ciasca por Drama Filmes

- TUDO QUE APRENDEMOS JUNTOS de Sérgio Machado. Produção: Caio Gullane, Fabiano Gullane, Debora Ivanov e Gabriel Lacerda por Gullane

MELHOR LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

- BETINHO, A ESPERANÇA EQUILIBRISTA de Victor Lopes. Produção: Angela Zoé por Documenta Filmes

- CAMPO DE JOGO de Eryk Rocha. Produção: Eryk Rocha por Aruac Filmes, Mônica Botelho por Mutuca Filmes e Samantha Capdevile por Filmegraph

- CÁSSIA ELLER de Paulo Henrique Fontenelle. Produção: Iafa Britz e Carolina Castro por Migdal Filmes

- CHICO - ARTISTA BRASILEIRO de Miguel Faria Jr. Produção: Migue | Faria Jr. e Jorge Peregrino por 1001 filmes ltda

- ÚLTIMAS CONVERSAS de Eduardo Coutinho. Produção: João Moreira Salles por Vídeo Filmes

MELHOR LONGA-METRAGEM COMÉDIA

- INFÂNCIA de Domingos Oliveira. Produção: Domingos Oliveira por Teatro Ilustre e Renata Paschoal por Forte Filmes

- PEQUENO DICIONÁRIO AMOROSO 2 de Sandra Werneck. Produção: Sandra Werneck por Cineluz Produções

- S.O.S. MULHERES AO MAR 2 de Cris D'Amato. Produção: Julio Uchôa por Ananã Produções

- SORRIA, VOCÊ ESTA SENDO FILMADO de Daniel Filho. Produção: Daniel Filho por Lereby Produções

- SUPER PAI de Pedro Amorim. Produção: David Gerson, Guilherme Keller, João Queiroz e Justine Otondo por Querosene Filmes

MELHOR LONGA-METRAGEM ANIMAÇÃO

- ATÉ QUE A SBÓRNIA NOS SEPARE de Otto Guerra. Produção: Marta Machado e Otto Guerra por Otto Desenhos Animados

- RITOS DE PASSAGEM de Chico Liberato. Produção: CandidaLuz Liberato por Liberato Produções Culturais Ltda ME

MELHOR DIREÇÃO

- ANNA MUYLAERT por Que horas ela volta?

- CAMILO CAVALCANTI por A história da eternidade

- CHICO TEIXEIRA por Ausência

- DANIEL FILHO por Sorria, você esta sendo filmado

- EDUARDO COUTINHO por Últimas conversas

- ERYK ROCHA por Campo de jogo

- FELLIPE GAMARANO BARBOSA por Casa Grande

MELHOR ATRIZ

- ALICE BRAGA como EVA por Muitos homens num só

- ANDRÉA BELTRÃO como VIVI por Chatô - o rei do Brasil

- DIRA PAES como FLORITA por Órfãos do Eldorado

- FERNANDA MONTENEGRO como DONA MOCINHA por Infância

- MARCÉLIA CARTAXO como QUERÊNCIA por A história da eternidade

- REGINA CASÉ como VAL por Que horas ela volta?

MELHOR ATOR

- DANIEL DE OLIVEIRA como GUIMA por A estrada 47

- IRANDHIR SANTOS como NEY por Ausência

- JOÃO MIGUEL como AUGUSTO MATRAGA por A hora e a vez de Augusto Matraga

- LÁZARO RAMOS como LAERTE por Tudo que aprendemos juntos

- MARCO RICCA como CHATÔ por Chatô - o rei do Brasil

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

- CAMILA MÁRDILA como JÉSSICA por Que horas ela volta?

- FABIULA NASCIMENTO como ROSA por Operações especiais

- GEORGIANA GOES como LIA por Casa Grande

- KARINE TELES como DONA BÁRBARA por Que horas ela volta?

- LEANDRA LEAL como LOLA por Chatô - o rei do Brasil



MELHOR ATOR COADJUVANTE

- ÂNGELO ANTÔNIO como CÉSAR por A Floresta que se move

- CHICO ANYSIO como MAJOR CONSILVA por A hora e a vez de Augusto Matraga

- CLAUDIO JABORANDY como NATANIEL por A história da eternidade

- LOURENÇO MUTARELLI como DR. CARLOS por Que horas ela volta?

- MARCELLO NOVAES como HUGO por Casa Grande

MELHOR DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA

- ADRIAN TEIJIDO por Órfãos do Eldorado

- BÁRBARA ALVAREZ por Que horas ela volta?

- JOSÉ ROBERTO ELIEZER, ABC por Chatô - o rei do Brasil

- LULA CARVALHO por A hora e a vez de Augusto Matraga

- MAURO PINHEIRO JR por Sangue azul



MELHOR ROTEIRO ORIGINAL

- ADIRLEY QUEIRÓS por Branco sai, Preto fica

- ANNA MUYLAERT por Que horas ela volta?

- CAMILO CAVALCANTI por A história da eternidade

- FELLIPE GAMARANO BARBOSA e KAREN SZTAJNBERG por Casa Grande

-VICENTE FERRAZ por A estrada 47

MELHOR ROTEIRO ADAPTADO

- DOMINGOS OLIVEIRA - adaptado da obra teatral "Do fundo do lago escuro" de Domingos Oliveira - por Infância

- GUILHERME COELHO - adaptado da obra "Orfãos do Eldorado" de Milton Hatoum - por Órfãos do Eldorado

- GUILHERME FONTES, JOÃO EMANUEL CARNEIRO e MATTHEW ROBBINS - adaptado da obra "Chatô - O Rei do Brasil" de Fernando Morais - por Chatô - o rei do Brasil

- LUSA SILVESTRE e MARCELO RUBENS PAIVA - adaptado da Obra teatral "No Retrovisor" de Marcelo Rubens Paiva - por Depois de tudo

- MANUELA DIAS e VINÍCIUS COIMBRA - adaptado da obra "Sagarana - conto: A hora e a vez de Augusto Matraga" de João Guimarães Rosa - por A hora e a vez de Augusto Matraga

- MARCOS JORGE - adaptado da obra "Os velhos marinheiros" de Jorge Amado - por O duelo

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

- ANA MARA ABREU por Califórnia

- ANA PAULA CARDOSO por Casa Grande

- GUALTER PUPO por Chatô - o rei do Brasil

- JULIA TIEMANN por A história da eternidade

- JULIANA CARAPEBA por Sangue azul

- MARCOS PEDROSO e THALES JUNQUEIRA por Que horas ela volta?

MELHOR FIGURINO

- ANDRÉ SIMONETTI e CLAUDIA KOPKE por Que horas ela volta?

- BETH FILIPECKI e REINALDO MACHADO por A hora e a vez de Augusto Matraga

- ELISABETTA ANTICO por A estrada 47

- GABRIELA CAMPOS por Casa Grande

- LETÍCIA BARBIERI por Califórnia

- RITA MURTINHO por Chatô - o rei do Brasil

MELHOR MAQUIAGEM

- ANNA VAN STEEN por Califórnia

- AURI MOTA por Casa Grande

- FEDERICO CARRETTE e VICENZO MASTRANTONO por A estrada 47

- MARIA LUCIA MATTOS e MARTÍN MACIAS TRUJILLO por Chatô - o rei do Brasil

- TAYCE VALE e VAVÁ TORRES por A hora e a vez de Augusto Matraga



MELHOR EFEITO VISUAL

- BERNARDO ALEVATO e ISADORA HERTZ por Órfãos do Eldorado

- GUILHERME RAMALHO por Que horas ela volta?

- MARCELO SIQUEIRA, ABC por Linda de morrer

- MARCUS CIDREIRA por Chatô - o rei do Brasil

- ROBSON SARTORI por A estrada 47

MELHOR MONTAGEM FICÇÃO

- ALEXANDRE BOECHAT por A hora e a vez de Augusto Matraga

- FELIPE LACERDA e UMBERTO MARTINS, ABC por Chatô - o rei do Brasil

- KAREN HARLEY por Órfãos do Eldorado

- KAREN HARLEY por Que horas ela volta?

- MAIR TAVARES por A estrada 47



MELHOR MONTAGEM DOCUMENTÁRIO

- CARLOS NADER e ANDRÉ BRAZ por Homem Comum

- DIANA VASCONCELLOS por Chico - Artista Brasileiro

- PAULO HENRIQUE FONTENELLE por Cássia Eller

- PEDRO ASBEG, EDT e VICTOR LOPES por Betinho, a esperança equilibrista

- RODRIGO PASTORE por Cauby - Começaria tudo outra vez



MELHOR SOM

- ACÁCIO CAMPOS, BRUNO ARMELIM, GABRIELA CUNHA, JÚLIO CÉSAR, ERIC RIBEIRO CHRISTANI e CAETANO COTRIM por Cássia Eller

- BRUNO FERNANDES e RODRIGO NORONHA por Chico - Artista Brasileiro

- EVANDRO LIMA, WALDIR XAVIER e DAMIÃO LOPES por Casa Grande

- GABRIELA CUNHA, MIRIAM BIDERMAN, ABC, RICARDO REIS e PAULO GAMA por Que horas ela volta?

- JOSÉ MOREAU LOUZEIRO e AURÉLIO DIAS por A hora e a vez de Augusto Matraga

- MARK VAN DER WILLIGEN, MARCELO CYRO, PEDRO LIMA e SÉRGIO FOUAD por Chatô - o rei do Brasil

MELHOR TRILHA SONORA ORIGINAL

- ALEXANDRE GUERRA e FELIPE DE SOUZA por Tudo que aprendemos juntos

- ALEXANDRE KASSIN por Ausência

- FÁBIO TRUMMER e VITOR ARAÚJO por Que horas ela volta?

- PATRICK LAPLAN e VICTOR CAMELO por Casa Grande

- ZBGNIEW PREISNER por A história da eternidade

- ZECA BALEIRO por Oração do amor selvagem



MELHOR TRILHA SONORA

- LOS HERMANOS por Los Hermanos - Esse é só o começo do fim das nossas vidas

- LUIS CLAUDIO RAMOS - a partir da obra de Chico Buarque - por Chico - Artista Brasileiro

- LUIZ AVELLAR por A estrada 47

- NELSON HOINEFF - a partir da obra de Cauby Peixoto - por Cauby - Começaria tudo outra vez

- PAULO HENRIQUE FONTENELLE - a partir da obra de Cássia Eller - por Cássia Eller

MELHOR LONGA-METRAGEM ESTRANGEIRO

- BIRDMAN - A INESPERADA VIRTUDE DA IGNORÂNCIA (Birdman, ficção, EUA) - Dirigido por Alejandro Gonzales Iñarritu. Distribuição: Fox Films

- LEVIATÃ (Leviathan, ficção, Rússia) - Dirigido por Andrey Zvyagintsev. Distribuição: Imovision

- O SAL DA TERRA (Le Sel de La Terre, Documentário, França, Itália) - Dirigido por Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado. Distribuição: Imovision

- OLMO E A GAIVOTA (Olmo and the seagull, documentário, Brasil, Dinamarca e Portugal) - Dirigido por Petra Costa e Lea Glob. Distribuição: Pandora Filmes

- WHIPLASH - EM BUSCA DA PERFEIÇÃO (Whiplash, ficção, EUA) - Dirigido por Damien Chazell. Distribuição: Columbia Tristar

MELHOR CURTA-METRAGEM ANIMAÇÃO

- ATÉ A CHINA de Marão

- ÉGUN de Helder Quiroga

- GIZ de Cesar Cabral

- O QUEBRA-CABEÇA DE TÁRIK de Maria Leite

- VIRANDO GENTE de Analúcia Godoi

MELHOR CURTA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO

- A FESTA E OS CÃES de Leonardo Mouramateus

- CORDILHEIRA DE AMORA II de Jamille Fortunato

- DE PROFUNDES de Isabela Cribari

- ENTREMUNDO de Renata Jardim e Thiago B. Mendonça

- RETRATO DE CARMEM D. de Isabel Joffily

- UMA FAMILIA ILUSTRE de Beth Formaggini

- PRAÇA DA GUERRA de Edimilson Gomes

MELHOR CURTA-METRAGEM FICÇÃO

- HISTÓRIA DE UMA PENA de Leonardo Mouramateus

- LOÏE E LUCY de Isabella Raposo e Thiago Brito

- OUTUBRO ACABOU de Karen Akerman e Miguel Seabra Lopes

- QUINTAL de Andrés Novais

- RAPSÓDIA DE UM HOMEM NEGRO de Gabriel Martins

Demi Lovato finge ser motorista de carro em pegadinha

Durante sua passagem por Denver, nos Estados Unidos, a cantora Demi Lovato foi motorista por um dia numa ação da Lyft, empresa de transporte semelhante ao Uber. Ela usou um boné e um óculos para disfarçar e deu carona para algumas meninas... e nenhuma a reconheceu. Para uma das passageiras, a cantora chegou a contar que estava viajando com o irmão de seu ex para tentar uma carreira musical. Depois, ela ainda falou que o anel de castidade dos irmãos Jonas "já era". Outra passageira contou que já havia visto Demi uma vez, e disse que ela era "super legal". A cantora, então, disse: "Bem, é bom te ver novamente" e tirou o óculos, deixando a menina surpresa.

YouTube muda regra de anúncios nos vídeos e gera revolta em youtubers

Desde a noite da quarta-feira, uma mudança na política de monetização de vídeos no YouTube veio à tona após a reclamação de alguns youtubers dos Estados Unidos. De acordo com as novas regras, vídeos com conteúdo "pouco apropriado para anunciantes" não terão mais os anúncios no início e, portanto, não vão gerar lucro para os canais. A política já havia sido anunciada no ano passado, mas parece que só agora está sendo aplicada. A hashtag #YouTubeIsOverParty tomou conta do Twitter americano, e foi um dos tópicos mais comentados de ontem. Vários youtubers também expuseram problemas relacionados à mudança.

Ministério reduz classificação indicativa do filme Aquarius

Após polêmica com a classe artística e com o público, o Ministério da Justiça decidiu reduzir a classificação indicativa do filme Aquarius, baixando para de 18 para 16 anos. A alteração veio após a distribuidora Vitrine Filmes entrar com recurso. A primeira decisão fez com que ocorressem várias manifestações repudiando colocar o filme para maiores de 18 anos A alegação era de que o filme tem cenas de "sexo explícito e drogas". Aquarius foi lançado mundialmente no Festival de Cinema de Cannes, em maio, e ganhou mais notoriedade quando a equipe e o elenco exibiram cartazes de protesto contra a movimentação política que afastou a ex-presidente Dilma Rousseff.

Níver do dia

Arnaldo Antunes

músico brasileiro

56 anos