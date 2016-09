A confederação Brasileira de Golfe convocou nesta semana duas paranaenses para representar o Brasil na Argentina, em torneios distintos.

Ambas são golfistas juvenis, Sophia Campos foi convocada para o Annika Invitational Latin America, a realizar-se de 19 a 22 de outubro de 2016, no Hurlingham Club, em Pilar – Buenos Aires – Argentina.

A outra juvenil é Ana Beatriz Cordeiro, atual campeã brasileira pré-juvenil, irá jogar o 30º Campeonato Sul- Americano Pré-Juvenil de Golfe, que acontece de 10 a 16 de outubro no Martindale Country Club, em Pilar, próximo a Buenos Aires, na Argentina.

Também fará parte da equipe feminina Fernanda Silva (SP) e Maria Emilia Gomes Pereira (RJ).

A equipe masculina será formada pelo paulista Thomas Choi, campeão brasileiro pré-juvenil em 2015, Andrey Xavier (RS), atual campeão brasileiro pré-juvenil, e João Victor Toledo (DF).

O delegado da equipe será Luiz Felipe Miyamura, regional coach da CBG no Paraná, e o técnico será Vitor Bortolucci, também do Paraná.

No ano passado, o time pré-juvenil feminino brasileiro foi terceiro colocado no torneio, que aconteceu na Colômbia, e os meninos ficaram em quarto lugar.

A delegação viajará com o apoio do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e com recursos da Lei Agnelo Piva.



Aberto do Brasil acontecerá no Campo Olímpico

A partir de outubro, o Campo Olímpico de Golfe entrará em funcionamento em regime de soft opening, se tornando o primeiro campo público de 18 buracos de nível internacional do Brasil. O acesso às suas dependências será livre.

O Aberto do Brasil vale pontos para o ranking mundial e será a 12ª etapa do PGA Tour Latinoamérica 2016, que oferece vagas para o Web.com Tour, que por sua vez é a única forma de se classificar para o PGA Tour, onde está a elite do golfe mundial.

No ano passado, o campeão do torneio foi o paulista Alexandre Rocha, que atualmente disputa os Finals, torneios finais do Web.com Tour que darão 25 vagas para o PGA Tour.

O Aberto do Brasil será disputado em quatro dias. Após as duas primeiras rodadas, haverá um corte, e apenas os 55 melhores classificados e empatados disputarão as duas rodadas finais. A entrada do público para acompanhar de perto os melhores golfistas do continente durante as quatro rodadas será gratuita.

A competição conta com recursos da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte. Organizado pela Confederação Brasileira de Golfe (CBG), o campeonato faz parte do PGA Tour Latinoamérica, que reúne golfistas de toda a América Latina. A premiação é de US$ 175 mil.

Arte e música embalam o 15º Aberto da FPCG

A capital paranaense recebe no mês de setembro o 15º Campeonato Aberto de Golfe da FPCG. O evento, que acontece entre os dias 16 e 18 promete ser movimentado. A ideia é unir ao esporte uma programação cultural. Assim como já aconteceu em edições anteriores, a premiação dos melhores golfistas será feita com obras de arte e, durante a competição, apresentações musicais também vão embalar os jogadores.

O torneio será sediado no Clube Curitibano, onde a Yamaha Musical do Brasil vai montar um espaço interativo para expor seus instrumentos de última geração, além de levar um renomado pianista para tocar durante a disputa. Os troféus, obras de arte pintadas com temas relacionados ao esporte, serão confeccionados por pintores da Academia de Arte Pigmento, exclusivamente para o evento.

A disputa, válida para o ranking nacional, mundial e da FPCG, será disputado nas modalidades Stroke Play e Stableford. Com exceção das primeiras categorias (F0 e M0) que jogam 54 buracos, as demais categorias – M2, M3, M4, F2 e F3 – iniciam a disputa no dia 17, jogando 36 buracos.

Com o intuito de proporcionar uma integração entre os participantes, será servido café da manhã em todos os dias de competição. Haverá também o coquetel de encerramento, onde serão entregues prêmios exclusivos aos campeões e vice-campeões, bem como aos três primeiros colocados das demais categorias.

Hole in one – O golfista que conseguir realizar um hole in one no domingo, dia 18, no buraco 14, será premiado com um piano digital – Clavinova CVP-709 PE – oferecido pela Yamaha.

Os interessados devem se inscrever até o dia 12 de setembro às 17h, ou até o preenchimento das vagas, que são limitadas. O valor para as primeiras categorias é de R$300, para as demais R$240 e juvenis R$100. A inscrição só será aceita por meio da ficha de inscrição acompanhada do comprovante de depósito.

O evento conta com os patrocinadores oficiais da FPCG: One Consultoria, Cyrela, Poliservice Serviços, Carrér Agrícola, Harbor Hoteis e Sicredi.