STF concede liberdade a funcionária de Marcos Valério

GABRIEL MASCARENHAS BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso autorizou nesta terça (30) Simone Vasconcelos, ex-diretora da agência de publicidade SMP&B e condenada no processo do mensalão, a cumprir pena em regime aberto. De acordo com o Supremo, ela cometeu os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Simone foi condenada a 20 anos e sete meses de prisão. Ela já havia recebido o benefício do regime semi-aberto, em julho do ano passado, por decisão do ministro Ricardo Lewandowski. O ministro Barroso acolheu o pedido da defesa e o parecer do Ministério Público para libertá-la. Em seu despacho, o magistrado afirma estar comprovado que Simone cumpre os requisitos para a progressão de regime. Entre eles, ter trabalhado e estudado por cerca de um ano e meio, pago a multa de R$ 676,3 mil, imposta pela Justiça, e apresentado bom comportamento enquanto esteve presa, conforme documentação da penitenciária em Belo Horizonte. Simone trabalhava com o publicitário Marcos Valério, dono da agência SMP&B e condenado por ser o operador do Mensalão.