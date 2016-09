Cruzeiro goleia Botafogo e dá passo importante na Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo eletrizante, o Cruzeiro deu um passo importante na Copa do Brasil ao golear fora de casa o Botafogo, nesta quinta-feira, por 5 a 2, no jogo de ida das oitavas de final. Com o resultado, os mineiros podem perder por até 3 a 0 em Belo Horizonte que ficam com a vaga. As falhas da zaga alvinegra e o bom desempenho do trio formado por Robinho, Rafael Sóbis e Ábila acabaram sendo o ponto de desequilíbrio da partida. As equipes voltam a se enfrentar dia 21 de setembro. A torcida do Botafogo perdeu a paciência com a defesa. Primeiro foi Renan Fonseca, que cometeu um pênalti bobo na etapa inicial e originou o gol de Ábila. Em seguida foi a vez de Emerson falhar duas vezes. Primeiro, fez gol contra. Depois, não alcançou a bola e Ábila fez mais um. Os alvinegros, então, vaiaram até o fim a dupla. Dando continuidade à sua boa temporada, Sassá voltou a se destacar e incomodou bastante a zaga cruzeirense. Ele fez um gol e poderia ter assinalado outro, que foi anulado de forma equivocada no segundo tempo quando a arbitragem marcou um impedimento inexistente. Já Ábila, pelo Cruzeiro, fez o que dele se espera: gols. Um de pênalti e outro demonstrando oportunismo ao concluir de cabeça. GRAMADO RUIM O gramado da Arena Botafogo foi bastante criticado pelo atacante Rafael Sóbis, do Cruzeiro, à Fox Sports. "O campo está ruim. Muito ruim mesmo." BOTAFOGO Sidão; Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson Santos e Diogo Barbosa; Aírton (Canales), Bruno Silva (Leandrinho), Rodrigo Lindoso e Camilo; Neilton (Rodrigo Pimpão) e Sassá. T.: Jair Ventura CRUZEIRO Rafael; Lucas, Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar; Ariel Cabral (Lucas Romero), Henrique, Robinho, Arrascaeta e Rafael Sóbis (Rafinha); Ábila (William). T.: Mano Menezes Local: Arena Botafogo, no Rio Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza Renda: R$ 143.920,00 Público: 4.491 pagantes / 4.956 presentes Cartões amarelos: Emerson (B) e Ábila (C) Gols: Sassá, aos 37, e Ábila, aos 45 min do 1º tempo; Emerson, contra, aos 13, Neilton, aos 14, Ábila, aos 18, Robinho, aos 21, e Henrique, aos 46 min do 2º tempo