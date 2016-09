Bancários de São Paulo aprovam greve a partir de terça-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os bancários de São Paulo vão entrar em greve a partir da próxima terça-feira (6). Eles pedem reajuste salarial de 5% mais a reposição da inflação (de 9,57%). Os bancos ofereceram reajuste de 6,5% para o salário e demais benefícios, além do pagamento de abono de R$ 3.000. A paralisação foi decidida em assembleia na noite desta quinta (1º), na capital. Também está confirmada greve em Porto Alegre e em Curitiba, segundo a Contraf-CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro). A confederação, que representa ao redor de 140 sindicatos do setor, não divulgou balanço completo de adesão à greve e outras assembleias ainda devem ocorrer nesta sexta (2). Os bancários rejeitaram a proposta da Fenaban (braço sindical da Febraban, que representa os bancos), apresentada no último dia 29. A campanha salarial dos bancários se inicia em setembro. Neste ano, no entanto, bancos e trabalhadores começaram a negociar ainda em agosto. PRINCIPAIS PEDIDOS DOS BANCÁRIOS - Reajuste salarial: reposição da inflação (9,57%) mais 5% de aumento real - Participação nos resultados de três salários mais R$ 8.317,90 - Piso salarial de R$ 3.940,24 (equivalente ao salário mínimo do Dieese em junho) - Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio creche/babá de R$ 880 ao mês cada (equivalente ao salário mínimo) - Melhores condições de trabalho com o fim das metas abusivas e do assédio moral - Fim das demissões, mais contratações, fim da rotatividade e combate às terceirizações Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para todos os bancários - Auxílio-educação para graduação e pós-graduação - Mais segurança nas agências bancárias Igualdade de salários e ascensão profissional O QUE OS BANCOS OFERECEM - Reajuste de 6,5% nos salários - Abono de R$ 3.000, pago uma só vez - Piso salarial de R$ 2.842,96 (para caixa) - Auxílio-alimentação mensal e 13ª cesta de R$ 523,48 mensais; auxílio refeição de R$ 694,54 - PLR regra básica: 90% do salário mais R$ 2.153,21, limitado a R$ 11.550,90. Se o total ficar abaixo de 5% do lucro líquido, salta para 2,2 salários, com teto de R$ 25.411,97 - PLR parcela adicional - 2,2% do lucro líquido dividido linearmente para todos, limitado a R$ 4.306,41 - Auxílio-creche/babá de R$ 420,36 (filhos até 71 meses) e R$ 359,61 (filhos até 83 meses) - Requalificação profissional: R$ 1.437,43