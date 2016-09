Manifestantes na Boca Maldita "Presidente sem voto" (foto: Reprodução)

Um grupo de manifestantes contrários ao presidente Michel Temer (PMDB) promoveu um ato em Curitiba, na noite desta quinta-feira (1). Contudo, segundo testemunhas, houve pichações e depredações.

O protesto foi marcado através de redes sociais por um grupo chamado Coletivo CWB Contra Temer. Os organizadores não informaram quantos manifestantes havia; a polícia militar calculou em 400 pessoas.

A concentração do ato foi na Praça 19 de Dezembro, a partir das 18 horas. Dali, os manifestantes percorreram ruas do Centro de Curitiba, em direção à rua Marechal Deodoro e à Boca Maldita. Na Boca Maldita, manifestantes cantavam "Presidente sem voto" ao ritmo de uma música do White Stripes. Na Marechal, ônibus foram pichados.

Alguns foram na direção oposta, rumo ao prédio da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep). Ali, pessoas mascaradas fizeram pichações nas janelas e algumas vidraças foram quebradas.

Na quarta-feira (31), horas após a confirmação do impeachment da presidente Dillma Rousseff e da posse de Michel Temer como presidente, Curitiba também foi palco de protestos. Cerca de mil pessoas ocuparam as vias públicas. Mas não houve incidentes. A PM acompanhou à distância.