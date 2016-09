Em volta de Messi e estreia de Bauza, Argentina vence e lidera

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estreia de Edgardo Bauza como técnico da Argentina foi bem sucedida. Com Messi em campo, após voltar atrás na decisão de se aposentar da seleção, os argentinos bateram o Uruguai por 1 a 0, em Mendoza. nesta quinta (1). O gol saiu justamente dos pés do camisa 10. Em jogada individual, o melhor jogador do mundo se livrou de quatro marcadores uruguaios antes de finalizar de fora da área. Os argentinos ainda tiveram que superar a expulsão do atacante Dybala, momentos antes do intervalo e com a vitória assumiram a liderança das Eliminatórias ultrapassando os uruguaios. Outro destaque da partida foi o atacante do Atlético-MG Luccas Pratto. Surpresa na convocação de Bauza, ele foi titular e saiu muito aplaudido quando substituído. Nos outros jogos da rodada, Colômbia e Bolívia também venceram dentro de casa. Mesmo perdendo dois pênaltis, a Colômbia venceu a Venezuela por 2 a 0, Carlos Bacca e James Rodríguez foram os responsáveis pelas penalidades desperdiçadas. Rodríguez, no entanto, já havia marcado o primeiro do time colombiano. O segundo foi de Macnelly Torres. Já a Bolívia venceu o Peru por 2 a 0, em La Paz, e ficou em oitavo. Por fim, o Chile enfrenta o Paraguai, fora de casa, na noite desta quinta.