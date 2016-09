Tite diz que chorou após vitória e exalta técnicos brasileiros

GUILHERME SETO, ENVIADO ESPECIAL QUITO, EQUADOR (FOLHAPRESS) - Desde que assumiu a seleção brasileira, o técnico Tite não esconde sua empolgação por ocupar o cargo. Após a sua primeira vitória nesta quinta-feira (1º), ele sorria enquanto falava em entrevista coletiva e revelou detalhes de sua ligação para a mulher Rose após o triunfo. O Brasil venceu o Equador por 3 a 0, em Quito, pelas eliminatórias sul-americanas. Neymar e Gabriel Jesus, duas vezes, marcaram os gols.

"Não dá para criar expectativa em cima desse primeiro resultado. Quero curtir essa vitória, ligar como já liguei para a minha esposa. Trocamos alegria. Estou com vergonha de dizer que choramos no telefone. Choramos de alegria. Ela sempre diz: 'por favor, curte. Por favor, fica feliz'. Só temos esse momento agora. É a hora de ficar feliz pelo desempenho da equipe, pela adversidade, pelo nível técnico, tático e físico que o jogo teve. Temos os pés no chão, não estou eufórico. Mas precisamos ter coragem para curtir o momento", disse Tite.

O treinador também ressaltou as dificuldades iniciais de seu trabalho, especialmente a falta de tempo para treinar a equipe, e classificou como indispensável a ajuda que teve dos técnicos brasileiros para os quais ligou para ter mais detalhes dos jogadores. "Os atletas mereceram muito ganhar esse jogo. Merecem pelo curto espaço de tempo. Talvez eu não tenha tido tanto tempo, mas a nossa fala é muito intensa. Os trabalhos foram muito fortes e o desafio era grande. Precisávamos restabelecer um padrão de organização para fazer frente ao Equador fora de casa".

"Uma palavra que usei bastante: ele venceu e mereceu, principalmente pelo segundo tempo", iniciou. "Não imaginava que o Gabriel faria dois gols, claro. A gente aposta naquilo que tem uma possibilidade maior de sucesso. Tem muito do Palmeiras e do Cuca também. Para ser justo, também tenho que citar Marcelo [Oliveira] e Oswaldo de Oliveira. Os dois também trabalharam com o Jesus. Enchi o saco de todos os técnicos do Brasileirão. Fica aqui o meu agradecimento. A vitória veio muito em função deles, como lidar com cada atleta."

Para ele, as dificuldades no início do jogo aconteceram devido à pressão que os atletas vinham sentindo pela posição na tabela. Tite acredita que uma eventual sequência positiva do trabalho vai fazer com que os jogadores da seleção tenham mais liberdade para falar com os torcedores. "Sabia que era natural o aspecto emocional pesar pela posição na tabela. Além da dificuldade do técnico começando. Isso gera expectativa e temos garotos ali. Não é o status ou a grana que já ganharam, estou falando do lado humano. Existe um gesto de carinho do jogador em estar na seleção. Aos poucos o torcedor vai compreender isso e eles vão conseguir expor mais seus sentimentos, mostrar que se emocionam, que festejam no vestiário". Na terça-feira (6), a seleção brasileira recebe a Colômbia na Arena da Amazônia, em Manaus, pela oitava rodada das eliminatórias.