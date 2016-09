Quina, Timemania e Dupla Sena ficam acumuladas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 4173 da Quina, sorteado nesta quinta (1) em Uberlândia (MG). Os números sorteados foram: 18 - 24 - 46 - 66 - 74. Com quatro acertos, 93 apostadores ganharão R$ 4.319,24 cada um. Já a faixa de três acertos saiu para 5205 pessoas, que serão premiadas com R$ 116,05 individuais. Outros 126781 apostadores fizeram dois acertos e poderão retirar R$ 2,62 cada um. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a estimativa de prêmio para o próximo sorteio, que acontece nesta sexta (2), é de R$ 2,2 milhões. TIMEMANIA O prêmio principal do concurso 924 da Timemania também acumulou. Confira as dezenas sorteadas nesta quinta: 06 -12 - 19 - 38 - 49 - 63 - 75. O time do coração é o Criciúma-SC. DUPLA SENA A Caixa sorteou ainda nesta quinta os números do concurso 1538 da Dupla Sena, que também ficou acumulada. Veja o resultado: 1º sorteio 13 - 15 - 36 - 39 - 46 - 48 2º sorteio 02 - 31 - 34 - 38 - 39 - 43