Acidente provoca queda de produto químico e interdita Ayrton Senna

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo dois caminhões interdita desde a 1h desta sexta-feira (2) a pista sentido São Paulo da rodovia Ayrton Senna, no km 48, em Mogi das Cruzes (Grande São Paulo). O bloqueio provocava 5 km de filas na via, por volta das 6h30. Segundo a concessionária Ecopistas, que administra a via, o motorista de um dos caminhões bateu na traseira do outro. Com o impacto da batida, parte da carga de tambores com produto químico, transportada por um dos veículos, caiu na pista. Uma pessoa ficou ferida levemente e foi levada a um hospital da região. A opção para o motorista é pegar um desvio no km 51 na pista sentido interior e acessar a rodovia Presidente Dutra, para seguir no sentido São Paulo. Técnicos da Cetesb (companhia ambiental do Estado) já estão no local, mas ainda não há previsão de liberação da via.