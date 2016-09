Corinthians fecha novo patrocínio com rodízio de marcas nas costas

CAMILA MATTOSO SAO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians vai anunciar na próxima semana um novo patrocinador. O clube assinou contrato com a Apollo Sports Capital pela propriedade das costas do uniforme. O acordo é de cerca de R$ 10 milhões por ano, com duração de três temporadas, até 2019. A Apollo, criada recentemente, reúne empresas e pessoas físicas interessadas em investir no futebol, em um formato inédito no Brasil. Haverá um rodízio das marcas que fazem parte da companhia, ao longo do contrato. A primeira marca a estampar o nome ainda não foi definida e será anunciada em um jogo na segunda semana de setembro. O time alvinegro fatura cerca de R$ 40 milhões com quatro patrocinadores atualmente: Caixa (master), Tim (número da camisa) e Special Dog (calção). "Esse acordo com o Corinthians, um dos maiores clubes do mundo, é motivo de muito orgulho. Vamos trabalhar para engajar o torcedor com a marca e gerar valor para o time", afirmou Michael Gruen, diretor-presidente da Apollo Sports, à reportagem, em uma nota. "O Corinthians está satisfeito por ter firmado esse acordo no formato que acreditamos e apresentamos para o mercado no ano passado. Achamos bem interessante a proposta de valor da Apollo que vem para o mercado com ideias que condizem com aquilo que acreditamos ser a entrega ideal para o anunciante", acrescentou Gustavo Herbetta, gerente de marketing do Corinthians. A empresa já negocia também com outros clubes, como o Internacional e o Flamengo.