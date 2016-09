Bandidos explodem caixa da Secretaria do Meio Ambiente

Bandidos armados explodiram o caixa eletrônico da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nas proximidades do parque Barigui, na avenida Manoel Ribas, na madrugada desta sexta-feira, em Curitiba. É o terceiro ataque desta semana contra caixas localizados em órgãos públicos na Capital paranaense. Ontem, os caixas localizados na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, no bairro do Parolin, já havia sido alvo de criminosos, assim como os da sede do Serviço Federal de Processo de Dados (Serpro) do Ministério da Fazenda, no Centro Cívico, na terça-feira.

Segundo informações da Polícia Militar, na madrugada de quinta-feira, bandidos também explodiram o caixa do Banco Itaú no centro de Balsa Nova, região metropolitana de Curitiba, e atiraram em uma viatura policial.

No caso do ataque à Secretaria do Meio Ambiente, o grupo estava fortemente armado e teria agredido agentes da Guarda Municipal que patrulham o local.