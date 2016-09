Mega-operação de combate à pedofilia na internet prende ao menos 30 em SP

A Polícia Civil de São Paulo realiza na manhã desta sexta-feira (2) uma mega-operação de combate à pedofilia na internet. Ao menos 30 pessoas foram presas até o momento, segundo a polícia. Entre os suspeitos estão desde advogados, comerciantes, agente penitenciário, pastor de igreja evangélica a idosos, um com cerca de 70 anos.

São alvo da polícia 78 pessoas de 40 cidades do interior paulista das regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e Bauru. A operação, batizada de Peter Pan, começou por volta das 6h e envolve cerca de 350 policiais. Os policiais vão até a casa dos suspeitos e, após localizar o computador, buscam imagens armazenadas. Se elas são encontradas, o dono do computador é preso em flagrante.

Na casa de um dos suspeitos presos, um técnico de informática, os policiais precisaram recuperar o material que havia sido deletado. Os nomes dos presos não foram divulgados. Desde abril, a polícia investiga o compartilhamento de vídeos de sexo com crianças pela internet. Os suspeitos passaram a ser monitorados a partir de acesso a sites exclusivos desse tipo de conteúdo dentro da chamada internet pirata. A pena para o crime de posse de material pornográfico infantil é de um a quatro anos de prisão. Já a pena para quem compartilha o material é de três a seis anos. No caso de serem comprovados os dois crimes, as penas se somam. O crime é inafiançável.