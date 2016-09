Ref.: Ministro do STF diz que formato de votação do impeachment é 'bizarro' Atenção, editores! SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diferentemente do informado no último parágrafo da reportagem enviada nesta quinta-feira (1º), às 16h58, foi a AMB (Associação Médica Brasileira) que entrou com uma ação no Supremo para pedir que Dilma perca o direito de ocupar cargos públicos pelos próximos oito anos, e não a AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros). O texto já foi corrigido.