Produção industrial tem leve aumento em julho e completa 5 meses em alta

BRUNO VILLAS BÔAS RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A indústria brasileira iniciou o segundo semestre com ligeiro aumento na produção, reforçando as apostas dos analistas de que o pior da crise do setor ficou para trás. Divulgada nesta sexta-feira (2), a produção industrial teve pequena alta de 0,1% em julho frente ao mês anterior, no quinto mês consecutivo de resultados positivos. O ritmo menos intenso de recuperação -o setor havia subido 1,3% em junho, pelo número revisado- era esperado por analistas consultados pela agência Bloomberg, que previam estabilidade na produção. "A tendência de recuperação não muda. Não vamos ver um novo mergulho da indústria, assim como a recuperação também não será rápida", disse Rodrigo Nishida, economista da LCA Consultores. Nesses cinco meses de variações positivas, a indústria acumulou alta de 3,7%. O aumento, claro, recupera apenas parte das perdas do ano passado. Em julho, o patamar da produção das fábricas estava 6,6% menor do que um ano antes, uma diferença menor que a prevista pelos analistas consultados pela agência Bloomberg (-7%). O setor acumula agora uma queda de 8,7% neste ano e baixa de 9,6% no acumulado de 12 meses. SETORES Dos 24 setores da indústria acompanhados pelo IBGE, 11 aumentaram a produção na passagem de junho para julho. O destaque de avanço foi o setor alimentício, que interrompeu dois meses consecutivos de queda na produção, período em que havia acumulado perda de 6,4%, informou o IBGE em sua divulgação. Outras contribuições relevante vieram de indústrias extrativas (1,6%), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (5,8%), metalurgia (1,6%) e atividade de refino e biocombustíveis (0,4%). Dos setores que tiveram um desempenho pior na passagem dos dois meses, os de maior relevância foram perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal (-2,8%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-7,3%) e veículos automotores, reboques e carrocerias (-1,7%), segundo o IBGE. CATEGORIA Das grandes categorias econômicas acompanhadas pelo IBGE (grupos que reúnem produtos por seu tipo de uso), o destaque ficou para bens de consumo duráveis, que avançou 3,3% de junho para julho deste ano. Foi a terceira variação positiva dos bens duráveis, que acumulam ganho de 11,7% nesse período. Um dos principais responsáveis pela recuperação da indústria nos últimos meses, os bens de capital -categoria que inclui máquinas, caminhões- recuaram 2,7% frente a junho. Nesse caso, a queda interrompeu uma sequência de seis meses consecutivos de aumento da produção, período em que acumulou avanço de 14,7%. FUTURO A indústria foi um dos destaques positivos do PIB (Produto Interno Bruto) divulgado na quarta-feira (31), ao registrar uma alta de 0,3% no segundo trimestre em relação aos três meses anteriores. Essa recuperação do setor seguirá lenta nos próximos meses, apoiada na melhora da confiança dos empresários, na redução do nível dos estoques e de uma taxa de câmbio em patamar ainda favorável para as exportações. Segundo Nishida, da LCA, o setor só não vai reagir mais rapidamente nos próximos meses porque não será acompanhado pela melhora da demanda doméstica, afetada pelo desemprego e pela renda. "Mas é de se esperar que a indústria tenha mais uma variação positiva do PIB no terceiro trimestre", disse o economista, que lidera o ranking da Bloomberg dos que mais acertam projeções da indústria.