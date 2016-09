Destaques da programação (de 3 a 9 de setembro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga: - SÁBADO, 3 HBO, 22h. O DURÃO Título original: Get Hard Produção: EUA, 2015 Direção: Etan Cohen Elenco: Will Ferrell, Kevin Hart, Craig T. Nelson, Alison Brie O milionário James King é condenado por fraude e tem 30 dias para resolver seus assuntos antes de ser mandado para a prisão. Desesperado, ele pede para o empresário Darnell Lewis lhe ensinar a sobreviver atrás das grades. O problema é que Lewis é apenas um homem honesto, que nunca recebeu sequer uma multa de trânsito. - DOMINGO, 4 Telecine Pipoca, 20h. PONTE DOS ESPIÕES Título original: Bridge of Spies Produção: EUA/Índia, 2015 Direção: Steven Spielberg Elenco: Tom Hanks, Mark Rylance, Scott Shepherd Em meio á Guerra Fria, o advogado especializado em seguros James Donovan aceita uma tarefa muito diferente do seu trabalho habitual: defender Rudolf Abel, um espião soviético capturado pelos americanos. Mesmo sem experiência na área, Donovan se torna uma peça central no processo. - SEGUNDA, 5 Max UP, 22h40. RECEITA DEFINITIVA Título original: Final Recipe Produção: Coreia do Sul/Tailândia, 2013 Direção: Gina Kim Elenco: Markus Waldow, Michelle Yeoh, Henry Lau, Chin Han, Tseng Chang Mark tem o dom de cozinhar, mas enfrenta a resistência do avô, que o criou para que ele se dedicasse aos estudos. Mesmo assim, Mark insiste em sua vocação e gasta todo o dinheiro reservado para bancar a universidade na esperança de ganhar uma competição de culinária na televisão. - TERÇA, 6 Canal Brasil, 22h. MORTE DE J.P.CUENCA Produção: Brasil, 2016 Direção: João Paulo Cuenca Elenco: João Paulo Cuenca, Ana Flavia Cavalcanti, Leonilce Torato Cadáver é encontrado em um edifício invadido no centro do Rio. Junto ao corpo está a certidão de nascimento do escritor João Paulo Cuenca, que é dado como morto pela polícia. A partir daí, o filme investiga o roubo de identidade do autor numa cidade fantasmagórica e em profunda transformação. - QUARTA, 7 TCM, 22h. UMA EQUIPE MUITO ESPECIAL Título original: A League of Their Own Produção: EUA, 1992 Direção: Penny Marshall Elenco: Geena Davis, Lori Petty, Madonna,Tom Hanks, Madonna, Rosie O’Donnell A equipe de beisebol Harvey Candy Bar começa a perder jogadores para as tropas americanas na Segunda Guerra. Sem os atletas e com o campeonato ameaçadao de cancelamento, o proprietário da equipe lança uma ideia inovadora: montar um time de beisebol só para mulheres. - QUINTA, 8 Cinemax, 23h20. TERAPIA DO SEXO Título original: Thanks For Sharing Produção: EUA, 2012 Direção: Stuart Blumberg Elenco: Mark Ruffalo, Tim Robbins, Gwyneth Paltrow, Joely Richardson Adam demora cinco anos para se recuperar do seu vício em sexo. Como participa de um grupo de reabilitação, ele deve apoiar um novo participante e ajudar a quem o apadrinhou. Em meio a tudo isso, porém, Adam conhece a mulher perfeita. Será ele capaz de evitar uma recaída? - SEXTA, 9 Telecine Premium, 22h. CAÇADA AO PRESIDENTE Título original: Big Game Produção: Finlândia/Reino Unido, 2014 Direção: Jalmari Helander Elenco: Ray Stevenson, Samuel Jackson, Onni Tommila O avião que leva o presidente dos Estados Unidos sofre um ataque, deixando o mandatário perdido numa selva finlandesa. Agora, ele conta apenas com a ajuda de um garoto que estava caçando no local armado de um arco-e-flecha. Acossados por terroristas, que tentam matar o presidente, os dois correm pela floresta numa fuga alucinada.