Destaques da programação (de 3 a 9 de setembro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 3 Record, 15h15. K-9: D.P. UM POLICIAL BOM PRA CACHORRO Título original: K-9: P.I. Produção: EUA, 2002 Direção: Richard J. Lewis Elenco: Barbara Tyson, Blu Mankuma, Christopher Shyer, Gary Basaraba, Jim Belushi, Jody Racicot, Kim Huffman O ex-policial Thomas Dooley e o seu parceiro de quatro patas, Jerry Lee, estão aposentados. Quando Dooley se vê envolvido num assalto à mão armada a uma empresa de tecnologia informática, ele subitamente passa a ser um suspeito pelo crime. Agora, ele se vê obrigado a ir em busca dos verdadeiros criminosos. - DOMINGO, 4 Globo, 14h22. GENTE GRANDE Título original: Grown Ups Produção: EUA, 2010 Direção: Dennis Dugan Elenco: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Salma Hayek Lenny, Kurt, Eric, Marcus e Rob se conhecem desde pequenos. Passados 30 anos, os cinco amigos se reencontram para curtir um fim de semana juntos com as respectivas famílias, mas o feriado de 4 de Julho em uma casa no lago promete muito mais diversão do que apenas lembranças dos bons momentos. Casados e com várias crianças, os homens de família terão de confrontar o fato de não serem mais tão jovens. - SEGUNDA, 5 Globo, 23h09. O ACORDO Título original: Snitch Produção: EUA, 2013 Direção: Roman Ric Waugh Elenco: Jon Bernthal, Rafi Gavron, Dwayne Johnson, Barry Pepper, Susan Sarandon, Michael K. Williams Um adolescente é preso injustamente por um crime que não cometeu e, após ser julgado, acaba sendo condenado a 10 anos de prisão. Desesperado, seu pai, John Matthews, está disposto a qualquer acordo para livrá-lo da cadeia. É quando recebe a proposta de uma promotora federal para que trabalhe como agente infiltrado em uma operação em andamento, que tem por meta capturar um poderoso chefão das drogas. - TERÇA, 6 SBT, 23h15. ANACONDA Título original: Anaconda Produção: EUA, 1997 Direção: Luis Llosa Elenco: Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Owen Wilson, Eric Stoltz Um pesquisador e sua equipe adentram a floresta amazônica em busca de uma lendária tribo indígena para a gravação de um documentário. Durante a jornada de barco, eles resgatam o caçador de cobras Paul Sarone que, embora desacreditado, pretende atrair e capturar viva uma anaconda gigante. - QUARTA, 7 as emissoras não haviam divulgado suas programações para o dia até a manhã desta sexta - QUINTA, 8 as emissoras não haviam divulgado suas programações para o dia até a manhã desta sexta - SEXTA, 9 SBT, 23h15. HAPPY FEET: O PINGUIM Título original: Happy Feet Produção: EUA, 2006 Direção: George Miller No mundo dos pinguins, cantar faz toda a diferença na hora do acasalamento. Mano é um pinguim que não tem esse dom, e por isso sofre críticas. Infeliz com a sua situação, mas apaixonado por Gloria e pela dança, ele sai mundo afora numa jornada na qual conhece outra espécie de pinguins bem humorados e festeiros que o acolhem e valorizam seu sapateado maneiro.