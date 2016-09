Redação Bem Paraná com informações do Uol

02/09/16 às 11:03 - Atualizado às 11:05 Redação Bem Paraná com informações do Uol

Geddel: "O Congresso não deve ser um cartório de título, apenas para carimbar" (foto: Agência Brasil)

A partir do fim da interinidade, o presidente Michel Temer terá de enfrentar o "desgaste" de aprovar medidas impopulares e vai cobrar uma base aliada mais "coesa" disposta a aprovar os projetos do governo para corrigir a crises econômica. A avaliação é do ministro Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo), que espera do Poder Legislativo um maior comprometimento com medidas para tirar o país das dificuldades.

"O Congresso não deve ser um cartório de título, apenas para carimbar", reconhece Geddel, que diz que o Legislativo precisa entender que tirar o Brasil da crise "não deve ser um papel só do governo, mas dele também". Para ter uma base aliada mais sólida, o ministro da articulação política promete uma maior participação do PSDB e DEM nas decisões do governo a partir de agora.

Na busca de solucionar as crises com os dois aliados, que surgiram na fase da interinidade, Geddel promete fazer uma "DR (discutir a relação) de vez em quando". Sobre Dilma Rousseff, ele diz que, depois de ter o mandato cassado, ela volta a ser o que era antes: "um poste sem luz". Avalia ainda que o PT voltará para a "prateleira" e afirma que o ex-presidente Lula, apesar de ter espaço na sociedade, "não representa mais o que representou no passado".

Geddel disse também que o presidente mudou de ideia e não vai mais aumentar o número de ministérios, desistindo de recriar o Desenvolvimento Agrário. E que Temer pode fazer mudanças nos ministérios do Planejamento e Turismo, ocupados por interinos.

Geddel diz que, com a posse definitiva de Temer, o governo quer uma "base mais coesa" para aprovar medidas que vão gerar "desgaste", mas são necessárias. "Herdamos um país com 12 milhões de desempregados e inflação fora de controle. Precisamos corrigir isso e não vamos corrigir sem desgaste", afirmou.

O ministro diz que será dado mais protagonismo ao PSDB e ao DEM na gestão depois da cassação de Dilma. Sobre as queixas dos tucanos, que reclamaram de concessões do Planalto na votação de reajustes salariais e ficaram irritados com o comportamento do PMDB na votação do impeachment, disse: "Os problemas existiram, mas não há crise. Vamos conversar e, quem sabe, fazer uma DR [Discutir a Relação] de vez em quando."

Surpresa - O ministro diz que o presidente Temer foi "surpreendido" com a decisão do Senado, encampada por boa parte do PMDB, de não retirar os direitos da petista de ocupar funções públicas. Afirmou não considerar o episódio uma "traição", principalmente do presidente do Senado, Renan Calheiros, que fez parte do acordo pró-Dilma.