Ataques a bomba no Paquistão matam 12 em tribunal e dois em bairro cristão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O noroeste do Paquistão foi palco de dois ataques a bomba nesta sexta-feira (2). Ambos foram reivindicados pela facção Jamaat-ul-Ahrar, vinculada ao Taleban paquistanês. Na cidade de Mardan, ao menos 12 pessoas morreram e 54 ficaram feridas após um ataque suicida a um tribunal, de acordo com o porta-voz do governo, Mushtaq Ghani. A maioria das vítimas eram advogados, policiais e moradores que passavam na rua em frente ao prédio. De acordo com um policial local, Ijaz Ahmed Khan, o criminoso aparentemente buscava atingir uma reunião de advogados, mas foi abordado pela polícia. Quando o policial pediu que parasse, o homem matou o policial ao lançar uma granada e detonou seus explosivos. Na região da cidade de Peshawar, a cerca de 50 km de Mardan, ao menos duas pessoas morreram quando quatro homens-bomba se explodiram em um bairro cristão. Segundo a polícia, um dos homens entrou em uma igreja, mas não havia ninguém lá dentro no momento. A resposta rápida dos guardas locais preveniu um número maior de mortos, disse à agência Associated Press o policial Shaukat Khan. O Exército paquistanês havia dito na quinta-feira (1º) que obtivera sucesso contra grupos militantes armados na região de Peshawar, o que pode ter motivado o ataque desta sexta. O primeiro-ministro paquistanês, Nawaz Sharif, condenou os atentados. "Esses ataques covardes não podem quebrar nossa determinação inabalável em nossa guerra contra o terrorismo." TENSÕES SECTÁRIAS O Paquistão tem sido alvo de frequentes ataques terroristas nos últimos meses, especialmente na faixa oeste do país, que faz fronteira com o Afeganistão. A região é palco de conflitos com grupos insurgentes e tensões sectárias, e já foi uma base da milícia afegã Taleban no passado. Os ataques desta sexta têm alvos similares aos de outras ações da facção Jamaat-ul-Ahrar. No início de agosto, um atentado a um hospital em Quetta matou ao menos 70 pessoas, a maioria também de advogados. Em março, o grupo explodiu um parque na cidade de Lahore durante a Páscoa -ao menos 70 pessoas morreram e 300 ficaram feridas. Os cristãos são minoria no Paquistão, país majoritariamente muçulmano. Enquanto alguns vivem em áreas islâmicas, a maioria prefere viver em isolamento nos bairros cristãos.