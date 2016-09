Erasmo: cantor e compositor vai apresentar músicas do novo disco e grandes sucessos da carreira (foto: Divulgação)

Erasmo Carlos é a primeira grande atração confirmada para a 20ª edição do Festival Psicodália, que acontece na Fazenda Evaristo, em Rio Negrinho (SC), entre os dias 24 de fevereiro e 1.º de março. O Tremendão apresentar no Palco Lunar, na noite de segunda-feira (27/2), as músicas de “Gigante Gentil” (2014), seu último álbum de inéditas.

