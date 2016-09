Tempestade tropical Hermine atinge a Flórida e deixa milhares sem energia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ventos fortes e chuvas intensas da tempestade tropical Hermine assolaram o norte da costa do golfo da Flórida nesta sexta-feira (2) e provocaram quedas de energia que deixaram mais de 70 mil casas sem eletricidade. Um morador de rua morreu devido à queda de uma árvore, segundo o governador da Flórida, Rick Scott. Ele orientou os moradores a ficarem em casa até o fim da passagem do furacão pelo Estado. "Fiquem dentro de casa mesmo se estiver calmo do lado de fora. O olho do Hermine pode estar passando. Deixem que passe completamente antes de verificar qualquer dano", disse Scott no Twitter. O Hermine atingiu o solo da Flórida na cidade de Saint Marks (a 30 km da capital do Estado, Tallahassee) por volta de 1h30 no horário local (2h30 no horário de Brasília) como um furacão de categoria um (mais fraco), levando chuvas pesadas e ventos que chegaram a 130 km/h. Depois, perdeu força e passou a ser considerado uma tempestade tropical. A tempestade deixou 70 mil lares em Tallahassee sem eletricidade, além de milhares mais em outros locais. "É uma bagunça... a água está subindo em diversos lugares", disse Virgil Sandlin, o chefe de polícia da cidade de Cedar Key, na Flórida, ao canal Weather Channel. Fortes rajadas de vento derrubaram linhas de transmissão de energia e árvores enquanto inundações generalizadas vitimavam comunidades do norte do Estado. Por volta das 8h no horário local, o Hermine se movia para o sul do estado americano da Geórgia, com ventos de 97 km/h. A companhia de energia da Geórgia estima que 19 mil casas tenham ficado sem eletricidade. "A combinação de uma onda de tempestade perigosa e da maré irá continuar a fazer com que áreas normalmente secas próximas da costa sejam inundadas pela ascensão das águas que partem da praia rumo ao continente", informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos em um boletim de alerta. O Centro alertou que algumas áreas do norte da Costa do Golfo da Flórida podem ter 3 metros de inundações. Na quarta (31), o governador Rick Scott decretou estado de emergência em 51 condados do Estado a fim de liberar recursos para eventuais danos provocados pela tempestade. É o primeiro furacão a atingir a Flórida em mais de uma década. O último evento do tipo foi Wilma, em outubro de 2005, um furacão da categoria três, que deixou cinco pessoas mortas e um prejuízo de cerca de US$ 23 bilhões. Hermine é o quarto furacão da temporada de tempestades no Atlântico -que vai de 1 de junho a 30 de novembro-, depois de Alex, Earl e Gaston.