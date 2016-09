Trechos da duplicação da BR-376 entram na fase final de pavimentação

(foto: Jorge Woll/DER)

Os motoristas que circulam pela BR-376, entre Maringá e Paranavaí, no Noroeste do Estado, acompanham de perto a evolução das obras de duplicação da rodovia. Estão em andamento duas frentes de trabalho na região, uma entre Mandaguaçu e Nova Esperança e outra de Nova Esperança a Paranavaí. Em alguns pontos a nova pista duplicada já entrou na fase final de pavimentação.

Pela rodovia circulam cerca de 15 mil carros por dia nos horários de pico. As obras vão beneficiar diretamente 157 mil moradores das cidades de Mandaguaçu, Presidente Castelo Branco, Nova Esperança, Alto Paraná e Paranavaí. Além disso, pelo corredor da BR-376 circula toda a produção agrícola do Noroeste do Paraná.

As obras da duplicação avançam e animam os moradores da região. “Acredito que vai ser muito bom porque tem muito tráfego de caminhão aqui. Próximo a Nova Esperança você já não consegue andar mais, dependendo do horário. É muito movimento, muito caminhão e carreta. O pessoal aqui da região só tem a ganhar com esta duplicação”, afirmou Marcos Borin, 49 anos, caminhoneiro de Paranavaí.

Claudia Vallim, 27 anos, também moradora de Paranavaí, está animada com as obras. “A viagem até Maringá será bem mais rápida e segura após a conclusão da duplicação”, afirmou.

As obras são executadas pela concessionária Viapar e os investimentos somam R$ 367 milhões. Todos os projetos foram avaliados e aprovados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), que autorizou o início das obras. Atualmente, estão em execução os trabalhos de terraplanagem, escavação, contenção e pavimentação.

Cronograma - Até o fim deste ano, o Governo do Estado vai entregar 33,6 quilômetros, dos 56,6 quilômetros previstos da duplicação entre Mandaguaçu a Paranavaí. A obra é executada em duas etapas e a primeira fase deve ser concluída em dezembro de 2016, com 23,6 quilômetros duplicados entre Nova Esperança e Mandaguaçu.

Ainda em neste ano, outros 10 quilômetros da segunda etapa já estarão prontos no trecho entre Nova Esperança e Paranavaí. O restante ficará para o segundo semestre de 2017.

“Esta é uma importante duplicação, fruto das negociações com a concessionária Viapar, que antecipou o início da obra. Além da BR-376, outros 400 quilômetros de rodovias estão em obras de duplicação no Estado para acabar com gargalos rodoviários”, disse o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho.

OBRAS - Entre Nova Esperança e Paranavaí serão duplicados 33 quilômetros, com investimento de R$ 211 milhões. O projeto inclui também a construção de trincheiras e viadutos para melhorar o acesso às cidades. No principal acesso de Nova Esperança, a rodovia está sendo rebaixada. Um trecho de 500 metros ficará com cerca de nove metros de profundidade, a partir do atual nível da rodovia. O trânsito urbano passará por cima da BR-376.

Entre Mandaguaçu e Nova Esperança, são mais 23,6 quilômetros em duplicação e, destes, 10 quilômetros já foram entregues. O investimento neste trecho é de R$ 156 milhões.