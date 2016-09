Comissão anuncia mediadores dos três debates presidenciais nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A comissão independente que organiza os debates presidenciais das eleições nos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira (2) os nomes dos mediadores dos três encontros. Lester Holt, âncora da NBC, irá mediar o primeiro, marcado para o dia 26 de setembro na Universidade Hofstra, em Hempstead, no Estado de Nova York. Será sua estreia como mediador em um debate presidencial. O candidato republicano, Donald Trump, recentemente elogiou Holt. Em entrevista ao radialista Hugh Hewitt no início de agosto, o empresário afirmou que considera "Lester Holt um cara bacana". O segundo debate, em 9 de outubro, será mediado por Anderson Cooper, da CNN, e Martha Raddatz, da ABC. O encontro será na Universidade Washington, em Saint Louis. O último, marcado para 19 de outubro na Universidade de Las Vegas, terá o jornalista da Fox News Chris Wallace como mediador. Elaine Quijana, da CBS News, irá mediar o único debate dos candidatos a vice-presidente, no dia 4 de outubro. A jornalista Megyn Kelly, da Fox News, acabou fora da lista de nomes, apesar de uma pesquisa apontar que ela estava atrás apenas de Cooper entre os favoritos do público. Em agosto do ano passado, Kelly foi pivô de uma gafe de Trump após um debate na Fox News com os pré-candidatos do Partido Republicano. O empresário insinuou que a jornalista havia sido agressiva durante o debate porque estava menstruada. Ele disse que Kelly tinha "sangue saindo dos olhos, sangue saindo... Sei lá de onde".