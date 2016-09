São Paulo encaminha acerto e quer ter meia à disposição diante do Palmeiras

DASSLER MARQUES E PEDRO LOPES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de acertar o empréstimo do atacante Marquinhos na noite desta quinta-feira (1º), o São Paulo já encaminhou a chegada do meia Jean Carlos, do Vila Nova. Ao clube goiano, São Bernardo (donos de 70% dos direitos econômicos) e estafe do jogador, o time do Morumbi pediu pressa: quer ter o jogador já para o clássico de quarta (7), diante do Palmeiras. A vontade de contar com o reforço vem da falta de opções à disposição do técnico Ricardo Gomes –Cueva está a serviço da seleção peruana, deixando apenas Daniel como opção clássica para a armação das jogadas; os demais jogadores são de condução de bola e lado do campo. Ainda existem muitos detalhes para a conclusão da transação –salários, tempo de contrato e o próprio modelo do negócio. As quantias pretendidas e oferecidas, entretanto, estão bem próximas. O fato de Jean pertencer ao São Bernardo e estar emprestado ao Vila Nova confere complexidade ao negócio –a tendência é de que ele seja emprestado ao São Paulo até maio de 2017 e tenha seu contrato com o São Bernardo ampliado por seis meses. Apesar disso, todas as partes envolvidas no negócio –clubes e estafe do atleta– já afirmam: ele vestirá a camisa do São Paulo. Jean tem 70% de seus direitos pertencentes ao São Bernardo, e outros 30% ao próprio jogador e empresários. O Vila Nova tem direito a uma compensação financeira caso o empréstimo seja interrompido. O jogador é líder em assistências na Série B, com oito passes para gol, e marcou três vezes. É considerado o principal atleta do time goiano, onde veste a camisa 10.