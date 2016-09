Vasco coloca à prova promessa de melhora física

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Já são cinco jogos sem vitória e uma queda de rendimento visível. Atravessando o pior momento na temporada, o Vasco colocará à prova seu projeto de melhora física da equipe em setembro. Quem estipulou este prazo foi o gerente científico do clube, Alex Evangelista, com base nos dados do Caprres (Centro Avançado de Prevenção, Recuperação e Reabilitação Esportiva). "A partir de setembro o time do Vasco vai voar. Nossa equipe estava cansada e vai iniciar um projeto de melhora muscular e de performance. Existem alguns ajustes que precisam ser feitos e o Cappres está atento a tudo isso", disse no fim de agosto o profissional. Uma das apostas do time está no retorno de Nenê. O meia foi o principal ícone do projeto físico e acabou sendo poupado das últimas duas partidas da equipe. Embora já não estivesse com nenhuma lesão, o departamento médico achou por bem dar um descanso ao jogador, que já está com 35 anos. A tendência é a de que ele esteja em campo neste sábado, contra o Bahia, pela Série B. Com muitos desfalques nas últimas rodadas por conta de lesões e suspensões, o técnico Jorginho lamenta, mas garante não estar sendo pego de surpresa, apesar do trabalho de prevenção que é feito desde o início do ano. "Sabíamos que teríamos problemas ao longo do ano. Lesão zero é nosso sonho, mas vamos ter problema de cartões e lesões. Atrapalha muito. Quando estávamos seguindo sem problemas, sem contusões, os jogadores estavam mantendo o nível de atuações", declarou. Para o duelo com o Bahia, além de Nenê, o Vasco contará com o retorno de Andrezinho, que estava suspenso. Jorge Henrique, com dores na panturrilha esquerda, ainda é dúvida. Já Martín Silva segue fora por estar servindo a seleção uruguaia nas eliminatórias da Copa do Mundo.