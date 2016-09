Leprevost destaca crescimento em pesquisa e queda de adversários

O candidato à prefeitura Ney Leprevost (PSD) avaliou positivamente o resultado da pesquisa Bem Paraná/IRG, divulgada nesta quinta-feira (1º). Leprevost aparece em quanto lugar, com 9,12% das intenções de voto, atrás de Rafael Greca (PMN), com 28,27%; de Gustavo Fruet (PDT) 23,24%; e Requião Filho (PMDB), com 12,19%.

A pesquisa Bem Paraná/IRG Pesquisas ouviu 1,2 mil eleitores entre os dias 26 e 30 de agosto. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais e o grau de confiança, 95%. O registro no TRE é PR-09227/2016.

A pesquisa Ibope/RPC ouviu 602 eleitores entre os dias 19 e 22 de agosto. A margem de erro é de 4 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro no TRE é PR-04300/2016.

Leia mais no blog Política em Debate.