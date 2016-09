Santos pretende jogar torneios nos EUA; Dorival é contra ideia

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos negocia a participação em dois torneios nos Estados Unidos em janeiro de 2017 –Miami Cup e Flórida Cup. No entanto, a diretoria santista esbarra na rejeição do técnico Dorival Júnior, que prefere realizar a pré-temporada no CT Rei Pelé. A diretoria santista tenta convencer o treinador de que a pré-temporada nos Estados Unidos será importante para o clube divulgar a sua marca no exterior. A cúpula alvinegra, inclusive, acredita que o Santos pode fechar novos patrocínios. Dorival, por sua vez, considera desnecessário. Ele avalia que o elenco será prejudicado fisicamente. A diretoria até concorda com o treinador em alguns aspectos, mas não descarta a ideia de expor a marca do Santos pelo exterior. "Eu não acho conveniente para início de temporada. Eu sei que é importante para o clube, mas não sei se precisa disso. Nós vamos perder dias de viagem, dias de descanso. Particularmente, não acho que seria tão produtivo como trabalhar aqui integralmente. O departamento médico teve pouco trabalho em aspectos musculares depois do trabalho feito no começo desse ano", afirmou Dorival. Recentemente, o presidente Modesto Roma Júnior viajou para a Europa em busca de parcerias. Modesto se reuniu com dirigentes de Benfica, de Portugal, Atlético de Madri, da Espanha, e Chelsea, da Inglaterra. Intercâmbios de atletas e até projetos envolvendo o time de futebol feminino foram negociados. O Santos está bastante adiantado em relação à disputa da Miami Cup. O clube paulista foi convidado devido a participação do New York Cosmos, onde Pelé também atuou. O duelo das duas equipes está agendado para o dia 21 de janeiro. Em relação a Flórida Cup, que será disputada entre 4 e 15 de janeiro, o Santos tenta quebrar uma cláusula de exclusividade da Miami Cup para confirmar a presença nos dois torneios.