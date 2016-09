Morre aos 78 anos Islam Karimov, ditador do Uzbequistão desde 1989

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Uzbequistão informou nesta sexta-feira (2) que o ditador Islam Karimov, 78, morreu após sofrer um infarto. O anúncio veio depois de dias de incerteza quanto ao estado de saúde de Karimov, que estava "gravemente doente". Karimov, no poder desde 1989, via a si mesmo como um protetor do povo uzbeque contra a ameaça do fundamentalismo islâmico -90% dos 32 milhões de uzbeques se declaram muçulmanos. Seus críticos, porém, o viam como um ditador brutal que se utilizou da tortura para permanecer no cargo. Nascido em 30 de janeiro de 1938, Karimov cresceu em um orfanato estatal e logo ascendeu entre os quadros do Partido Comunista da União Soviética, gigante comunista que reunia 15 repúblicas, entre elas o Uzbequistão. Ele conduziu o país da Ásia Central à independência depois do esfacelamento da URSS, em 1991. Primeiro e único presidente do país até hoje, Karimov não admitiu oposição durante seus 27 anos no poder, período em que o Uzbequistão se tornou um dos países mais autoritários e isolados do mundo. Depois da independência, a economia continuou fortemente regulada pelo Estado, apesar da pressão do FMI (Fundo Monetário Internacional) por reformas. A imprensa local também foi mantida sob censura durante a era Karimov, que baniu veículos estrangeiros, como a rede britânica BBC, de operar no país. Karimov usou do medo do radicalismo islâmico para endurecer o controle sobre a população. "Essas pessoas [extremistas] devem ser baleadas na cabeça. Se necessário, se faltar determinação a vocês, eu mesmo atirarei neles", disse Karimov, em um discurso no Parlamento, em 1996. Em maio de 2005, o ditador reprimiu violentamente uma revolta contra o regime na cidade de Andizhan. Centenas de civis foram mortos, de acordo com organizações internacionais de direitos humanos. O massacre levou a União Europeia e os Estados Unidos a cortarem relações diplomáticas com o Uzbequistão à época. Nos últimos anos, o país voltou a se aproximar de Washington, se apresentando como rota de transporte de mercadorias americanas para o vizinho Afeganistão.