Rafael Marques deve ganhar nova chance em clássico

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Embalado pelo gol anotado na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo-PB, em duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Rafael Marques espera engatar uma sequência de jogos com a camisa do Palmeiras. Diante do iminente desfalque de Gabriel Jesus para o clássico contra o São Paulo, na quarta-feira (7), as chances de o camisa 19 começar a partida crescem. Para se provar novamente útil a Cuca e comissão técnica, o jogador encontrará justamente um clube responsável por demonstrar interesse recentemente. Quando técnico do São Paulo, Edgardo Bauza pediu a contratação de Rafael Marques, que, ate então, encontrava pouco espaço no elenco do atual líder do Campeonato Brasileiro. O próprio jogador admitiu o contato direto do rival tricolor, o próximo adversário do Palmeiras pela Série A do Brasileiro. "Sendo bem sincero, não foi só o São Paulo que me procurou. Estava ciente de alguns interesses, não que eu teria negociado com A, B ou C. Quem faz este trabalho para mim é meu empresário, eu fico focado no meu trabalho", afirmou Rafael Marques, que não escondeu a vaidade por ser alvo do interesse de um rival palmeirense. "De um lado motivava, porque se há interesse é porque tenho qualidade. Não estou no Palmeiras à toa, mas sempre respeitei o momento dos meus companheiros, como hoje eles respeitam o meu. O Cuca, a direção contavam comigo. Sabia que a qualquer momento poderia ter minha oportunidade, ter uma sequência de jogos, que é o que eu mais quero", discursou. Rafael Marques deve ganhar uma nova oportunidade no clássico. Titular da posição, Gabriel Jesus atuará pela seleção brasileira um dia antes, em Manaus, contra a Colômbia, e dificilmente contará com as condições ideias para enfrentar o São Paulo. Se depender do retrospecto, o São Paulo, antigo interessado no futebol de Rafael Marques, enfrentará problemas. Em 14 jogos contra os rivais palmeirenses no Estado (Corinthians e Santos entram neste grupo), o camisa 19 anotou sete gols. Mesmo ciente dos números positivos contra os grandes rivais, o camisa 19 adotou um discurso moderado. "Hoje o meu foco é estar jogando e atuando bem. Este negócio de clássico deixo para vocês da imprensa", antes de admitir uma motivação extra para este tipo de confronto. "Óbvio que em jogos assim eu gosto, é uma atmosfera diferente. A motivação já vem naturalmente, e eu tenho a sorte de em clássico estar sempre marcando gols, atuando bem. Espero que, caso eu jogue,não seja diferente", encerrou.