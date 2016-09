Vocalista dos Beach Boys fala sobre Charles Manson

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um novo livro de memórias, o vocalista dos Beach Boys, Mike Love, detalhou a breve conexão da banda com o serial killer Charles Manson no final dos anos 1960. De acordo com a revista "People", o músico relata que Manson e seus seguidores se mudaram para a casa do baterista Dennis Wilson em 1968, cerca de um ano antes da gangue assassinar sete pessoas, incluindo a atriz Sharon Tate, que estava grávida e era esposa do cineasta Roman Polanski. Wilson teria saído de um divórcio e estaria alugando sua casa na avenida Sunset Boulevard, em Los Angeles, quando conheceu duas seguidoras de Manson e as levou para a casa. Love lembra estar no local com o baixista Bruce Johnston, em um jantar em que Manson distribuía LSD e "orquestrava parceiros sexuais" para algumas de suas seguidoras, que estavam peladas. O músico disse tentar se desvencilhar da situação e ir tomar um banho, mas foi confrontado por Manson, que o teria impedido de "deixar o grupo". Em outro trecho do livro, intitulado "Good Vibrations", Love afirma que o massacre realizado pela seita de Manson na casa do produtor musical Terry Melcher teria assombrado Wilson pelos últimos 14 anos da vida do baterista. As revelações continuam ao passo que Love afirma que sua ex-esposa Suzanne deixava os dois filhos pequenos do casal sob cuidados de discípulas de Manson, enquanto mantinha um caso com Wilson, primo e parceiro de banda de Love, à época de sua separação -uma das "babás" seria Susan Atkings, que declarou ter segurado Sharon Tate durante o massacre. O livro recupera o surgimento e ascensão da banda californiana e deve ser publicado ainda em setembro.