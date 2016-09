Nível de ociosidade na indústria é recorde em julho, aponta pesquisa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O reflexo da retomada da confiança de empresários na economia ainda tem sido modesto sobre os investimentos. Em julho, o uso da capacidade instalada na indústria de transformação foi de 76,9%, o menor patamar da série histórica iniciada em 2003 da CNI (Confederação Nacional da Indústria). O setor automobilístico apresenta resultado ainda pior, com uso de 64,9% da capacidade instalada, mas estável em relação a junho e superior a abril e maio. O percentual elevado de máquinas paradas sugere uma retomada moderada da indústria e uma recuperação lenta da economia, diz, em nota, o economista André Guilherme Perfeito, da Gradual Investimentos. Dados da CNI referentes a julho também indicam queda de 4,3% no faturamento real do setor em comparação a junho. "As expectativas melhoraram muito nos últimos meses. Mas isso ainda não se reflete nos resultados da indústria", afirma, em comunicado, o gerente de política econômica da CNI, Flávio Castelo Branco.