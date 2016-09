São Paulo se acerta com Inter por atacante Marquinhos

ADRIANO MANEO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo está próximo de anunciar o atacante Marquinhos, ex-Palmeiras, Cruzeiro e Vitória, e atualmente no Inter. O clube tricolor já se acertou com os gaúchos e com o jogador, mas ainda guarda exames médicos, que devem ser realizados nesta sexta (2), em São Paulo, para finalizar a contratação por empréstimo. O jogador deve permanecer no São Paulo pelo menos até o término do Campeonato Paulista de 2017. Marquinhos começou no Vitória e passou por Palmeiras e Flamengo, antes de chegar ao Cruzeiro, em 2014. Foi campeão brasileiro com os mineiros naquele ano. No começo deste ano, foi contratado pelo Inter, mas vinha sendo pouco utilizado -fez apenas quatro jogos no Campeonato Brasileiro.