Compra de ingressos para ver a seleção de vôlei muda de local

(foto: reprodução/Twitter)

A comercialização de ingressos para o "Desafio de Ouro" nas bilheterias do Estádio Atlético Paranaense será realizada em novo local nesta sexta-feira (2) e no sábado (3). A venda de entradas passa do Setor 9 [esquina da Rua Buenos Aires com a Rua Brasílio Itiberê] para as bilheterias da Rua Petit Carneiro.

O horário de funcionamento das bilheterias do Estádio Atlético Paranaense, nesta sexta-feira (2), será das 10h às 18h. Neste sábado (3), elas estarão abertas a partir das 10h. Nesta quinta-feira (1º), a venda de entradas segue no Setor 9, das 10h às 18h.

A comercialização de bilhetes nos demais pontos físicos e pelo site www.ingressoscap.com.br segue normalmente.

A compra de ingressos para o público geral é limitada a quatro entradas por pessoa/CPF, conforme os valores abaixo. Já os Sócios Furacão possuem benefício especial e podem adquirir duas entradas por Smart para as Cadeiras Arquibancadas, por R$ 80,00 [inteira] e R$ 40,00 [meia-entrada].

O "Desafio de Ouro" será mais um evento histórico no Estádio Atlético Paranaense. No dia 3 de setembro [sábado], a Seleção Brasileira masculina de vôlei, campeã olímpica na Rio 2016, enfrenta a Seleção de Portugal, às 16h.

Ingressos "Desafio de Ouro": Vôlei - Seleção Brasileira x Seleção de Portugal

Data: 03/09/2016 [sábado]

Horário: 16h

Local: Estádio Atlético Paranaense, em Curitiba

Setores e valores - Venda limitada a quatro ingressos por pessoa/CPF

- Cadeiras Arquibancadas [todos os setores]: R$ 100,00 a inteira e R$ 50,00 a meia-entrada;

- VIP: R$ 350,00 a inteira e R$ 175,00 a meia-entrada;

- Camarotes* [com alimentação]: R$ 1.000,00 a inteira e R$ 500,00 a meia-entrada;

- Premium Pista [com alimentação**]: R$ 1.000,00 a inteira e R$ 500,00 a meia-entrada

*Venda de Camarotes não disponível pela Internet

**Kit lanche

Vendas

- Internet: www.ingressoscap.com.br

- Bilheterias do Estádio Atlético Paranaense: das 10h às 18h

- Disk Ingressos [somente em dinheiro]

• Loja Disk Ingressos Shopping Palladium: segunda a sexta, das 11h às 23h; sábado, das 10h às 22h;

• Quiosque Shopping Estação: segunda a sábado, das 10h às 22h;

• Quiosque Shopping Mueller: segunda a sábado, das 10h às 22h;

• Call Center Disk Ingressos (41) 3315-0808: segunda a sábado, das 9h às 21h

- Loja Mundo do Futebol:

• Horário de funcionamento - ParkShopping Barigüi: das 11h às 23h [segunda a sexta] e 10h às 22h [sábado]

• Horário de funcionamento - Pátio Batel: das 10h às 22h