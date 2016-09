Teoria sugere que Banksy seja um grupo com músico de Massive Attack

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma teoria indica que o misterioso artista de rua Banksy, cuja identidade é desconhecida, seja, na verdade, um grupo de pessoas que incluiria Robert Del Naja, do duo Massive Attack. De acordo com informações do tabloide britânico "Metro", a proposta é do jornalista Craig Williams, que teria conduzido uma investigação de cinco meses, antes de chegar à conclusão. Williams teria descoberto pelo menos seis ocasiões em que obras de Banksy teriam aparecido quase simultaneamente a passagens da banda pelos mesmos locais, como se deu em San Francisco, Toronto, Boston, Los Angeles, Nova Orleans e Melbourne. "E se Banksy não for a pessoa que todo mundo pensa que ele seja?", indagou o jornalista. "E se -seguindo as teorias conspiratórias de Shakespeare- Banksy for um grupo de pessoas que grafitam diferentes locais em casa e no exterior? Um corpo de trabalho tão rico, feito durante uma década ao redor do mundo, pode permitir a sugestão", disse ao jornal. Entre as evidências, a publicação aponta que Del Naja é um artista de rua conhecido -ele atua sob o codinome de 3D- e esteve presente na exposição de Banksy "Exit Through The Gift Shop", falando de uma antiga amizade com o artista, que assina o prefácio de seu livro, "3D and the Art of Massive Attack", lançado no ano passado. Banksy, que ficou conhecido no final dos anos 1990 pelo teor provocativo de seus estênceis, teria tido sua identidade descoberta em 2008 como Robin Gunningham.