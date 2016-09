Após proibição, movimentos anti-Temer mantêm protesto no domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, formadas por movimentos como o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e CMP (Central de Movimentos Populares) afirmaram, em nota, que irão manter a manifestação marcada para este domingo (4), na avenida Paulista, em São Paulo, mesmo com a proibição imposta pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. O governo de São Paulo havia proibido protestos no domingo por causa da passagem da tocha paraolímpica pela avenida, por volta das 13h30. O ato contra o governo de Michel Temer, inicialmente marcado para as 14h, foi adiado para as 15h. "Em primeiro lugar, não entendemos que caiba à Secretaria de Segurança ou à Polícia "permitir" ou não uma manifestação popular. A Constituição nos assegura esse direito. De toda forma, não é de nosso interesse prejudicar a passagem da tocha paraolímpica", afirmam os movimentos, em nota. Os protestos contra o governo Temer têm terminado em confrontos com a Polícia Militar desde esta segunda-feira (29). Apenas esse primeiro protesto foi chamado pelas Brasil Popular e Povo Sem Medo. Na manifestação de quarta-feira, ao menos sete pessoas ficaram feridas, incluindo uma estudante da UFABC, que teve o olho esquerdo perfurado. "Leia a íntegra da nota: NOTA SOBRE A MANIFESTAÇÃO DE DOMINGO A Secretaria de Segurança Publica de São Paulo emitiu nota afirmando que "não permitirá" a mobilização agendada para o próximo domingo pelas Frentes Povo Sem Medo e Brasil Popular, alegando que o ato coincidirá com a passagem da tocha paraolímpica na Avenida Paulista. Em primeiro lugar, não entendemos que caiba à Secretaria de Segurança ou à Polícia "permitir" ou não uma manifestação popular. A Constituição nos assegura este direito. De toda forma, não é de nosso interesse prejudicar a passagem da tocha paraolímpica. Por essa razão, buscamos a informação exata do horário de passagem da tocha na Avenida Paulista, que será das 13:00 as 14:10. Neste sentido, visando garantir tanto a passagem da tocha quanto a manifestação programada, passaremos o horário da concentração para as 15:00 horas. Esta é uma decisão razoável que busca conciliar os dois eventos e evitar conflitos. Informaremos ainda hoje a alteração para a SSP. Portanto, a manifestação de domingo ESTÁ MANTIDA na Avenida Paulista, agora as 15:00 horas. Não pretendemos qualquer conflito e esperamos que a PM tenha o equilíbrio necessário para lidar com o evento, garantindo a liberdade de manifestação. Reiteramos que não iremos impedir nem prejudicar a passagem da tocha paraolimpica. Ainda buscando uma solução que não seja o enfrentamento com a PM estamos alterando a concentração para a frente do MASP. Esperamos que a SSP se manifeste neste sentido. A manifestação está confirmada e já conta com mais de 30 mil pessoas confirmadas pelas redes sociais. Todos e todas as 15hrs na Av.Paulista, concentração em frente ao Masp. Fora Temer! O povo deve decidir! FRENTE POVO SEM MEDO FRENTE BRASIL POPULAR"