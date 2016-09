Álcool e direção ainda preocupam especialistas em trânsito

A Federação das Indústrias do Paraná (FIEP), em parceria com o Centro Internacional de Formação de Atores Locais para América Latina (Cifal Curitiba), Instituto Renault e Ecovia Caminho do Mar, promovem no próximo dia 14 de setembro a quarta edição do Open Fórum Trânsito e Transformação. Criado em 2013, com o objetivo de ser um espaço de diálogo da sociedade para a construção de caminhos que garantam uma mobilidade segura, o evento terá como tema a relação entre álcool e direção e o impacto dessa combinação na saúde pública do Brasil.

“A relação entre álcool e direção parece ser um assunto já batido e desgastado da pauta por um trânsito mais seguro, mas, infelizmente, ainda é uma das maiores causas de acidentes de trânsito com vítimas no nosso país. Por isso, não pode ser esquecido, sequer ignorado. Ainda temos um problema sério a enfrentar que é o fato do álcool ser socialmente aceito e estar presente no dia a dia das famílias brasileiras. Bebe-se para comemorar, para esquecer, para relaxar e para perder a timidez. Enquanto isso fizer parte da cultura brasileira, mesmo com a Lei Seca, temos que encontrar alternativas para enfrentar esse problema de forma efetiva”, justifica Evandro Vianna, diretor superintendente da Ecovia, empresa apoiadora do evento.

O IV Open Fórum reunirá o juiz Augusto Gluszczak Júnior, idealizador e coordenador do projeto social “Justiça e Sobriedade no Trânsito”, que visa conscientizar motoristas que foram flagrados dirigindo embriagado; o sociólogo Eduardo Biavati, especialista em educação e segurança no trânsito, e o médico Dirceu Rodrigues Alves Júnior, diretor do Departamento de Medicina Ocupacional da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet). Os três participarão do painel que será mediado por Caique Ferreira, diretor de Comunicação da Renault do Brasil.

O evento será realizado no auditório Mário De Mari, do Campus da Indústria, no Jardim Botânico, em Curitiba-PR. O número de vagas é limitado, mas as inscrições são gratuitas. Quem estiver interessado deve realizar sua inscrição pelo e-mail openforum@fulze.com.br ou diretamente pelo telefone (41) 3042-9698.

SERVIÇO

IV Open Fórum Trânsito e Transformação

Data: 14 de setembro (quarta-feira)

Horário: 8h30 às 12h

Local: Campus da Indústria – auditório Mário De Mari

Endereço: Av. Comendador Franco, 1341, Jardim Botânico – Curitiba.