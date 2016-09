Sábado é o último dia da vacinação gratuita contra a dengue

Moradores dos 30 municípios do Estado escolhidos para receber a vacina da dengue devem procurar uma Unidade de Saúde para se vacinar até este sábado (3). Em 28 municípios, a campanha abrange a faixa etária entre 15 e 27 anos. A vacinação em Assaí e Paranaguá, que tiveram incidência da doença superior a 8 mil casos a cada 100 mil habitantes, é para pessoas de 9 a 44 anos.

A campanha de vacinação gratuita começou no dia 13 de agosto e abrange os municípios de Paranaguá, Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Tapira, Santa Isabel do Ivaí, Cruzeiro do Sul, Santa Fé, Munhoz de Mello, Marialva, Paiçandu, São Jorge do Ivaí, Maringá, Mandaguari, Sarandi, Iguaraçu, Assaí, Ibiporã, Jataizinho, Porecatu, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Londrina, Sertanópolis, Leópolis, São Sebastião da Amoreira, Itambaracá, Cambará e Maripá.

O município de Munhoz de Mello é dos que tem bom índice de procura pela vacina. Lá já foram vacinadas 77% da população alvo e deve bater a meta da campanha até esta sexta-feira (2).