Jackie Chan será homenageado com Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator e especialista em artes marciais Jackie Chan irá receber um Oscar pelo conjunto de sua obra, anunciou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos na quinta-feira (1º). Chan, astro de 62 anos nascido em Hong Kong, estrelou filmes de Hollywood como "Karatê Kid" e a franquia "A Hora do Rush". Feira reúne publicações independentes em SP SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 11ª edição da Feira Tijuana, que ocorre na Casa do Povo (r. Três Rios 252, Bom Retiro, tel. 3032-1599) neste sábado (3) e domingo (4), conta com expositores nacionais e estrangeiros que exibem livros de artistas e publicações que fogem do formato tradicional. Com entrada gratuita, o espaço fica aberto das 12h às 19h.