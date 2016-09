Polícia Civil prende suspeito de destruir carro da instituição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã desta sexta (2) um dos suspeitos de destruir uma carro da instituição na última quarta-feira (31) na capital. O detido é Cleberson dos Santos, foragido da Penitenciária 2 de Hortolândia desde janeiro do ano passado. Ele foi condenado duas vezes por furto qualificado em Taquarituba, no interior de São Paulo, e também no Paraná por crime não especificado. Cleberson foi preso na rua Maracaí, na Aclimação, a cerca de cinco quilômetros do Largo do Arouche -local onde ocorreu a depredação do veículo policial. Outras duas pessoas também foram detidas após supostamente terem arremessado pedras contra policiais militares, durante manifestação realizada na noite de quinta-feira (1º), na região central de São Paulo. Um advogado de 35 anos e um funcionário público de 27 foram encaminhados ao 78º Distrito Policial (Jardins), onde foram registrados termos circunstanciados por desacato e arremesso de projétil. De acordo com agentes do 7º Batalhão Metropolitano, o advogado ofendeu policiais e atirou pedras e garrafas contra eles. Segundo a polícia, os objetos que teriam sido atirados pelo suspeito foram apreendidos para perícia. Já o funcionário público teria atirado pedras em policiais e em uma viatura. Durante a manifestação, segundo a secretaria de Segurança, ele estava com o rosto encoberto por uma camiseta e escondia pedras nos bolsos. Após o registro da ocorrência na delegacia, os dois foram liberados. PROTESTOS O caso ocorreu durante protesto contrário ao impeachment ex-presidente Dilma Rousseff, no qual a Polícia Militar e manifestantes entraram em confronto. Na quinta-feira (1º) houve novamente enfrentamento entre polícia e manifestantes. Outro protesto está marcado para domingo (4) na avenida Paulista, mesmo com a proibição imposta pela secretaria de Estado da Segurança Pública. O governo de São Paulo havia proibido protestos no domingo por causa da passagem da tocha paraolímpica pela avenida, por volta das 13h30. O ato contra o governo de Michel Temer, inicialmente marcado para as 14h, foi adiado para as 15h.