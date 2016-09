'Foi amor à primeira vista', diz Victoria Beckham sobre David

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juntos há 19 anos (e casados há 17), Victoria Beckham e David Beckham tiveram sua história relembrada pela "Vogue" britânica de outubro, que traz a ex-cantora e socialite na capa. Na revista, Victoria, 42, escreveu uma carta endereçada a si mesma quando mais jovem, chamada "O que eu gostaria que eu soubesse". Na carta, ela se abriu sobre sua vida amorosa e deu conselhos a si mesma, inclusive sobre moda. "Sim, amor à primeira vista existe! Vai acontecer com você no lounge do Manchester United, apesar de que você ficará um pouco bêbada antes, então os detalhes são meio nebulosos", conta ela.

"Enquanto os outros jogadores estão no bar bebendo com seus amigos, você verá David do outro lado da festa, com sua família. (E ele nem é do time principal, nessa época você é que era a famosa)", continua Victoria. "Ele tem um sorriso lindo. Você também é muito próxima à sua família e se sentirá parecida com ele. Ele vai pedir seu telefone. Ele ainda guarda o bilhete da passagem aérea Londres-Manchester em que você o anotou".

O casal se conheceu em 1997, no auge da fama das Spice Girls, e se casou em 1999, na Irlanda. Hoje são pais de quatro filhos, Brooklyn, 17, Romeo, 14, Cruz, 11, e Harper, 5.